Η Billie Eilish είναι έτοιμη να αποχωριστεί τα πράσινα μαλλιά της: «Είναι το τέλος μιας εποχής»

Μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της προαναγγέλλει η Billie Eilish.

Η Billie Eilish θα κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της μόνο αν οι θαυμαστές της σταματήσουν να την πειράζουν για τα μαλλιά της.

«Εντάξει, έχω μια διασκεδαστική ιστορία για να σας πω», είπε η τραγουδίστρια με χαμόγελο σε ένα βίντεο που ανέβασε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Αλλά πρώτα, σταματήστε να με κοροϊδεύετε, ω Θεέ μου! Σας φτιάχνω ένα άλμπουμ. Δεν θα το βγάλω αν συνεχίσετε να κάνετε πλάκα για τα μαλλιά μου!», συνέχισε.

Ωστόσο η Billie Eilish διευκρίνισε ότι αστειεύεται και ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι θα δουν σύντομα μια μεγάλη αλλαγή στα χαρακτηριστικά μαύρα μαλλιά της με την πράσινη ρίζα.

«Θα τα αλλάξω μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ», υποσχέθηκε, αναφερόμενη στο φιλμ «The World’s A Little Blurry» που θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

«Θα είναι το τέλος μιας εποχής. Θα σας δώσω μια νέα εποχή. Έχω ανακοινώσεις που πρέπει να κάνω, έχω κάποια πράγματα να κυκλοφορήσω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αφήστε με μόνη. ​​Αφήστε με να ζω με τα μαλλιά που είχα για πολύ καιρό», είπε η Billie Eilish, η οποία έχει ξανθό φυσικό χρώμα μαλλιών.

Το Μάρτιο του 2021 θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».