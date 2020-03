Η Billie Eilish ετοιμάζει μαζί με τον Finneas το δεύτερο άλμπουμ της

Τα δύο αδέλφια έχουν αρχίσει ξανά τη δουλειά στο προσωπικό τους στούντιο.

Η Billie Eilish επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει μαζί με τον Finneas το δεύτερο άλμπουμ της.

Τα δύο αδέλφια έδωσαν συνέντευξη στο Vulture και αποκάλυψαν ότι συνεργάζονται ξανά μετά την επιτυχία του βραβευμένου άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019).

Ο Finneas εξομολογήθηκε ότι αν δεν αγαπούσε τη μουσική, ήταν πιθανό να την εγκατέλειπε μετά το θρίαμβο που σημείωσαν μαζί με την Billie στα φετινά Βραβεία Grammy.

«Μετά τα Grammy, είπα αστειευόμενος στην κοπέλα μου: “Αν δεν αγαπούσα τη μουσική τόσο πολύ, θα τα παράταγα”. Όμως την αγαπάω, έτσι συνεχίζουμε», είπε ο Finneas.

«Έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε στο νέο άλμπουμ. Το πρώτο άλμπουμ ήταν αρκετά ξεκάθαρο ως προς την πρόθεσή του. Δεν είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε ένα χαριτωμένο άλμπουμ. Ο μόνος στόχος μας ήταν να κάνουμε ένα άλμπουμ που μας άρεσε, να το παρουσιάζουμε ζωντανά», συνέχισε.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που θα κάνουμε και στο δεύτερο άλμπουμ, όλα τα άλλα είναι παράπλευρο κέρδος. Δεν μπορείς να τα βάλεις στόχο αυτά», σημείωσε ο αδελφός της Billie Eilish.

Πέρυσι, ο Finneas ανέφερε σε δηλώσεις του ότι τα δύο αδέλφια σχεδιάζουν να πειραματιστούν αρκετά μετά την επιτυχία του πρώτου δίσκου τους, ο οποίος χάρισε πέντε βραβεία Grammy τόσο στον ίδιο όσο και στην Billie Eilish.

«Νομίζω ότι μέχρι στιγμής στο δεύτερο άλμπουμ υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις οποίες αισθανθήκαμε ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να της πούμε», σχολίασε.

«Προσπαθούμε να τα πούμε όλα αυτά και να πειραματιστούμε λίγο. Νομίζω ότι αν δεν προσπαθείς να αλλάξεις λίγο κάποια πράγματα, δεν εξελίσσεσαι», τόνισε ο Finneas.

«Έτσι νομίζω ότι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε όλα αυτά για τα οποία είμαστε υπερήφανοι στη μουσική μας και επίσης να προσπαθήσουμε νέα πράγματα και να πειραματιστούμε και να δώσουμε στον κόσμο υλικό για να το περιμένουν με ανυπομονησία», πρόσθεσε.