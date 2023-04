Η Billie Eilish έκλεισε το ηλεκτρονικό κατάστημά της για την Ημέρα της Γης

Η Billie Eilish έκλεισε το ηλεκτρονικό κατάστημά της για να υποστηρίξει την Ημέρα της Γης το Σάββατο 22 Απριλίου.

Η 21χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει εκφράσει την άποψή της για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σταμάτησε για μία ημέρα τη λειτουργία του καταστήματός της και ενθάρρυνε τους θαυμαστές της να κάνουν μία δωρεά σε δύο «καταπληκτικές οργανώσεις».

Η Billie Eilish κάλεσε τους θαυμαστές της να ενισχύσουν την GRID Alternatives – μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με οικολογική συνείδηση που εδρεύει στην Καλιφόρνια και το Support And Feed, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την επισιτιστική ανασφάλεια και την κλιματική κρίση.

«Σε αναγνώριση της Ημέρας της Γης, το κατάστημα της Billie Eilish είναι κλειστό και ενθαρρύνει τους θαυμαστές και τους αγοραστές να κάνουν μία δωρεά σε μία ή και στις δύο από αυτές τις καταπληκτικές οργανώσεις», αναφέρεται σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς της pop star στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση περιείχε επίσης μία εξήγηση για το έργο που επιτελούν οι δύο συγκεκριμένες οργανώσεις.

Η Ημέρα της Γης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας του πλανήτη μας.

Αποτελεί μία ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε την αξία της Γης, να αναλογιστούμε τις πράξεις μας και να αναλάβουμε δράση για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές.

Η Ημέρα της Γης ενθαρρύνει δράσεις όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της ρύπανσης, η προώθηση της βιοποικιλότητας και η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον καθημερινό μας τρόπο ζωής.

Είναι μία ευκαιρία να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνικότητας, για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να δημιουργήσουμε ένα πιο αειφόρο μέλλον για όλους.

Η Ημέρα της Γης μας υπενθυμίζει τον ρόλο που έχουμε ως πολίτες του κόσμου και την υποχρέωσή μας να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τον πλανήτη Γη για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές.

Νωρίτερα φέτος, η Billie Eilish μίλησε για την επιθυμία της να «ζήσει εκτός δικτύου» και να «σβήσει» το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει πίσω της.

Μιλώντας στο περιοδικό Vogue, η Billie Eilish δήλωσε ότι θα ήθελε να μπορούσε να λύσει το ζήτημα μόνη της, αλλά γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι εφικτό.

«Όλοι ευχόμαστε να μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Εύχομαι να μπορούσα να κάνω αλλαγές στη ζωή μου και να σώσω τον κόσμο μόνη μου. Να καλλιεργήσω το δικό μου φαγητό και να ζήσω εκτός δικτύου. Να διαγράψω το αποτύπωμα άνθρακά μου», είπε.

«Αλλά το μόνο που κάνει αυτό είναι να διαγράψει εμένα. Ενώ στην πραγματικότητα, αν ο καθένας έκανε μόνο τα μισά από αυτά που πρέπει να κάνει, θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε», συνέχισε.

Η Billie Eilish αναγνώρισε επίσης ότι συμβάλλει και η ίδια στην πρόκληση της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας: «Πρέπει να παίρνω αεροπλάνα. Το μισώ αυτό».

