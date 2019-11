Billie Eilish: Έγραψε ιστορία με τις υποψηφιότητές της στα Βραβεία Grammy

Η φωνή μίας γενιάς παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει.

Η Billie Eilish έλαβε έξι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2020 και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Η 17χρονη τραγουδίστρια είναι επισήμως ο νεότερος σε ηλικία καλλιτέχνης που κερδίζει υποψηφιότητες και στις τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες των Βραβείων Grammy: «Ηχογράφηση της Χρονιάς», «Άλμπουμ της Χρονιάς», «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης».

Η Billie Eilish προτείνεται επίσης για τα βραβεία «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία» και «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ».

Συγκεκριμένα η επιτυχία «bad guy» που μετρά πάνω από 3 δισεκατομμύρια audio streams παγκοσμίως, είναι υποψήφια στις κατηγορίες «Ηχογράφηση της Χρονιάς», «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία», ενώ ο δίσκος «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» διεκδικεί τον τίτλο «Άλμπουμ της Χρονιάς».

Η Billie δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας O’Connell που έλαβε φέτος τις πρώτες του υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy.

Ο αδελφός, συνεργάτης και παραγωγός της Finneas είναι υποψήφιος για δύο βραβεία, για το « Best Engineered Album» και το «Παραγωγός της Χρονιάς», αμφότερα στην κατηγορία μη – κλασικής μουσικής.

Η Billie και ο Finneas πέρασαν μαζί πολλές μέρες και νύχτες στο σπίτι τους γράφοντας το άλμπουμ «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», που κατέλαβε την πρώτη θέση σε ΗΠΑ και Ελλάδα και άλλες χώρες.