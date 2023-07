Η Billie Eilish έγινε 20 ετών – Τα 20 καλύτερα τραγούδια της

Η Billie Eilish γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2001.

Καμία τραγουδίστρια δεν έχει καταλάβει την pop κουλτούρα τόσο ολοκληρωτικά όσο η Billie Eilish τα τελευταία χρόνια.

Με την εξέλιξή της από έφηβη πρωτοεμφανιζόμενη underground τραγουδίστρια εξελίχθηκε σε αστέρι παγκοσμίου φήμης σχεδόν εν μία νυκτί, η καριέρα της γνώρισε μία εντυπωσιακή άνοδο που συχνά επισκιάζει την ίδια τη μουσική.

Ευτυχώς, η μουσική της Billie Eilish είναι αρκετά μοναδική ώστε να αντέχει οποιοδήποτε άλλο θόρυβο.

Σε συνεργασία με τον αδελφό της Finneas σε θέματα παραγωγής, η Billie Eilish χρησιμοποιεί έντονες αντιθέσεις και ελαφρώς παράξενα ηχητικά τοπία που μετέτρεψαν την bedroom pop σε τροφή για εφιάλτες. Η μουσική της θα ήταν καταθλιπτική αν δεν ήταν τόσο απίστευτα ελκυστική

Μετά την ξέφρενη επιτυχία του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκου της, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019), η Billie Eilish ακολούθησε μια ελαφρώς πιο τζαζ διαδρομή με το φετινό άλμπουμ «Happier Than Ever».

Ενδιάμεσα, τραγούδησε ένα από τα καλύτερα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond στην πρόσφατη ιστορία και κατάφερε να περιορίσει έστω και λίγο τον τεράστιο κυκλώνα της φήμης γύρω της.

Καθώς οι ζωντανές εμφανίσεις επιστρέφουν όλο και έντονα, φαίνεται ότι η Billie Eilish θα κυριεύσει τις σκηνές των φεστιβάλ το 2022, κερδίζοντας τη θέση της στην κορυφή της pop.

Προς τιμήν των 20ών γενεθλίων της Billie Eilish στις 18 Δεκεμβρίου, συγκεντρώσαμε 20 από τα καλύτερα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Για κάποια τόσο νέα, είναι εκπληκτικό το πόσο ποιοτικό υλικό έχει καταφέρει να δημιουργήσει.

20. «Oxytocin»

19. «Bad Guy»

18. «Xanny»

17. «Bored»

16. «You Should See Me In A Crown»

15. «Billie Bossa Nova»

14. «Lovely»

13. «&burn»

12. «I Love You»

11. «When The Party’s Over»

10. «Therefore I Am»

9. «Getting Older»

8. «Bellyache»

7. «Lost Cause»

6. «Happier Than Ever»

5. «My Strange Addiction»

4. «Everything I Wanted»

3. «No Time To Die»

2. «Bury A Friend»

1. «Ocean Eyes»

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η Billie Eilish κατάφερε να δημιουργήσει ένα κλασικό τραγούδι τόσο σωστά και τόσο γρήγορα.

Χάρη στη συνδρομή του Finneas στη σύνθεση και την παραγωγή, το «Ocean Eyes», το τραγούδι που έφερε την Billie Eilish στο προσκήνιο, παραμένει η πιο ανεξίτηλη και σαγηνευτική δουλειά της.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η pop μελωδία και η ευαισθησία του «Ocean Eyes» δεν ήταν απαραιτήτως τα στοιχεία που μεταφέρθηκαν στα υπόλοιπα τραγούδια της.

Αντίθετα, παραμένει ένα από τα πιο απολαυστικά σημεία του καταλόγου της και ένα τραγούδι που γίνεται όλο και καλύτερο με την πάροδο του χρόνου.