Η Billie Eilish έφυγε από το σπίτι των γονιών της

«Ένιωσα ότι πρέπει να γίνω ενήλικας».

Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι έφυγε από το σπίτι των γονιών της για να ζήσει μόνη της ως «ενήλικας».

Η 21χρονη τραγουδίστρια εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να αφήσει την οικογένειά της και να μετακομίσει σε ένα σπίτι αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες, το οποίο προηγουμένως ανήκε στη Leona Lewis.

«Υπήρξε μία στιγμή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όπου ένιωσα ότι πρέπει να γίνω ενήλικας. Σκέφτηκα: “Χρειάζομαι χώρο και το δικό μου αυτό και το δικό μου εκείνο”», είπε στο podcast «Needs A Friend».

«Το χρειάζομαι αυτό με πολλούς τρόπους, επειδή το χρειάζεσαι αυτό καθώς μεγαλώνεις – αλλά τώρα λέω επίσης: “Μου αρέσει να είναι οι γονείς μου κοντά μου”», παραδέχθηκε.

«Μετακόμισα μακριά. Τώρα, όταν έχω μία ελεύθερη βραδιά, πηγαίνω και κάθομαι με τους γονείς μου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι να κάνω», πρόσθεσε.

Στο σπίτι των γονιών τους στο Λος Άντζελες, η Billie Eilish έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τον αδελφό της Finneas στην παραγωγή το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», που κυκλοφόρησε το 2019 και απογείωσε την καριέρα της.

Η Billie Eilish έχει γνωρίσει απίστευτη επιτυχία κατά τη διάρκεια της σχετικά σύντομης σταδιοδρομίας της και έχει κερδίσει μεταξύ άλλων επτά βραβεία Grammy, μία Χρυσή Σφαίρα και ένα Όσκαρ.

Ωστόσο, η αστέρας της pop δήλωσε ότι εξακολουθεί να διακατέχεται από αμφιβολίες για τον εαυτό της.

«Πνίγομαι σε μία λίμνη από αυτό, τον τελευταίο καιρό. Σκέφτομαι “πώς θα εξελιχθώ και τι θα κάνω;”. Νιώθω ότι τον τελευταίο μήνα πνίγομαι εντελώς», εξομολογήθηκε.

«Πέτυχα πράγματα, πριν καν γίνω 18 ετών – πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τους τη ζωή και ίσως δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Και ένα από τα πράγματα που πέτυχα είναι κάτι που κάποιος παίρνει στο τέλος της ζωής του. Και τα πήρα όλα», συνέχισε.

«Είμαι 21 ετών τώρα και είμαι σε ένα σημείο που σκέφτομαι: “Τα έχω κάνει όλα. Τι θα κάνω τώρα; Πού πάω από εδώ και πέρα; Ποια θέλω να γίνω;”», είπε η Billie Eilish.