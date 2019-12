Billie Eilish: Ο εφιάλτης της για το τέλος του κόσμου και την κλιματική αλλαγή

«Αν πεθάνει ο κόσμος, θα πεθάνουμε όλοι», τονίζει η Billie Eilish.

Η Billie Eilish αποκάλυψε τους φόβους της για την κλιματική αλλαγή.

Μιλώντας στους LA Times, η νεαρή τραγουδίστρια στάθηκε στον εκνευρισμό της για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν προσπαθεί αρκετά να σταματήσει την κλιματική αλλαγή.

«Είναι περίεργο… Μοιάζει σαν να ζούμε σε μία ταινία όπου ο κόσμος τελειώνει. Θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, όμως δεν πρόκειται να το κάνουμε επειδή όλοι είναι τόσο χαλαροί… Θα πεθάνουμε αν δεν αλλάξουμε», είπε.

«Έχω δει ένα εκατομμύριο όνειρα για το τέλος του κόσμου… Σε κάνει να συνειδητοποιήσεις πόσο μικροί είμαστε και πόσο λίγο έχουν σημασία οι ζωές όλων, επειδή αν πεθάνει ο κόσμος, θα πεθάνουμε όλοι», συνέχισε.

«Θέλω να κάνω παιδιά και θέλω να κάνουν κι εκείνα τα δικά τους παιδιά. Είναι πιθανό να μην συμβεί αυτό και το μισώ», τόνισε η Billie Eilish.

Η τραγουδίστρια της pop έστειλε ηχηρό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή μέσω του music video για το τραγούδι της «all the good girls go to hell».

Στα πρόσφατα American Music Awards η Billie Eilish έδειξε την υποστήριξή της στο περιβαλλοντικό κίνημα «Music Declares Emergency», φορώντας ένα T-shirt με το μήνυμα «Δεν υπάρχει μουσική σε ένα νεκρό πλανήτη» όταν τραγούδησε στη σκηνή το «all the good girls go to hell».