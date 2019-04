Η Billie Eilish έχει δώσει νέες διαστάσεις στον ορισμό της pop μουσικής.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποθεώνουν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Billie Eilish.

Το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music και οδεύει ολοταχώς προς την κορυφή των charts, αποσπώντας παράλληλα διθυραμβικές κριτικές.

Ο παρθενικός δίσκος της 17χρονης τραγουδίστριας αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard 200» με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση για το 2019, περίπου 250.000 πωλήσεις όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Την ίδια στιγμή το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» απολαμβάνει την πρώτη θέση στο ελληνικό iTunes και το video clip για το single «bad guy» έχει εκτοξευθεί στις κορυφαίες θέσεις των τάσεων στο ελληνικό YouTube.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Billie Eilish έχει γίνει πρότυπο για ένα μεγάλο μέρος του κοινού, που αυξάνεται όλο και περισσότερο καθημερινά.

Θαυμαστές της ταλαντούχας Αμερικανίδας δηλώνουν και τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη, τα οποία αφιέρωσαν εγκωμιαστικά λόγια τόσο στην ίδια όσο και στο άλμπουμ «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?».

«Η Βillie Eilish είναι το μέλλον», αναφέρει το «Vulture και το «TIME» την αποκαλεί «φωνή μιας γενιάς που επιθυμεί πάνω από όλα την αυθεντικότητα».

«Η ώρα της Billie Eilish είναι τώρα… Δεν είναι πλέον ένα φαινόμενο που κερδίζει ανέλπιστα – είναι εδώ, πλήρως διαμορφωμένη, έτοιμη να κυριαρχήσει», σχολιάζει το «Stereogum», το οποίο προσθέτει ότι το πρώτο άλμπουμ της είναι «μία συλλογή από σκοτεινή, κομψή, φουτουριστική pop μουσική».

Το «Stereogum» γράφει επίσης ότι «η Eilish είναι ένα νέο είδος pop star για μια γενιά που γεννήθηκε μετά το Y2K (2000), και ο πρώτος δίσκος της θυμίζει έφηβη που ζει σε όλη τη σύγχρονη περίπλοκη φύση της», ενώ σημειώνει ότι «τα όρια του βασιλείου της αναμένεται να φανούν, αλλά η κυριαρχία της είναι σε εξέλιξη».

«Ένα pop αστέρι γεννιέται», υπογραμμίζει για την Billie Eilish το «Billboard», κάνοντας λογοπαίγνιο με την επιτυχημένη ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

«Έχει γίνει μία αυτοδημιούργητη pop star, έχοντας φανταστεί μία πιο περίπλοκη εκδοχή της ίδιας της pop επιτυχίας, όπου τα ευπρεπή hooks μπορούν να συνυπάρξουν με ανατριχιαστικές εικόνες», συμπληρώνει.

Το «Billboard» προσθέτει ότι η Eilish είναι «ένα pop παιδί – θαύμα που δοκιμάζει νέα στιλ και εξερευνά τα βάθη των ταλέντων της, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο καλύτερος αλλόκοτος εφηβικός εαυτός της. Είναι μία στιγμή στο χρόνο που αξίζει να απολαύσετε».

«Η Billie Eilish επαναπροσδιορίζει την teen-pop σε ένα στοιχειωμένο, ανυπόκριτο ντεμπούτο άλμπουμ», είναι η κριτική των «The New York Times».

«Το ντεμπούτο άλμπουμ από την pop star με τη ραγδαία άνοδο ζει σε έναν δικό του κόσμο: Γοτθικό, με βαριά μπάσα, τολμηρό και αρκετά όμορφο», είναι η άποψη του «Pitchfork», που τονίζει επιπλέον ότι «η λαμπρότητα της είναι μια προφανής αλήθεια».

Το «Pitchfork» περιγράφει επίσης ότι η Billie Eilish «παγίδευσε μία νεαρή βάση κοινού με τα δίχτυα της και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στο status quo της pop. Αυτή η μουσική που μετασχηματίστηκε μεταξύ των ειδών – από την pop στην trap και την EDM – δημιουργήθηκε από μία νεαρή τραγουδίστρια με φαρδιά αθλητικά και unisex ρούχα».

«Η Eilish δεν είναι απλώς κάποια που πρέπει να φοβηθείς. Είναι κάποια που πρέπει να υποστηρίξεις», γράφει το «Rolling Stone».

Το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» κυκλοφορεί (και στην Ελλάδα από τη Minos EMI / Universal) σε CD, deluxe CD, super deluxe box, LP βινύλιο, LP βινύλιο – exclusive και κασέτα.