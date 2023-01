Billie Eilish: Διέρρηξαν το πατρικό σπίτι της στο Λος Άντζελες

Η Billie Eilish είχε ηχογραφήσει στο συγκεκριμένο σπίτι μεγάλο μέρος του πρώτου άλμπουμ της.

Ένας άνδρας συνελήφθη αφού επιχείρησε να διαρρήξει το πατρικό σπίτι της Billie Eilish στην περιοχή του Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έσπευσαν σε ένα σπίτι στην περιοχή του Highland Park περίπου στις 9:15 μ.μ. τοπική ώρα μετά από μια καταγγελία ότι ένας άνδρας με σκούρα ρούχα πήδηξε πάνω από έναν φράχτη.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν κλάπηκε κάτι ή αν βρισκόταν κανείς στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, αλλά η αστυνομία λέει ότι τέθηκε υπό κράτηση ένας ύποπτος.

Ο δημοσιογράφος του ABC7, Chris Cristi, δημοσίευσε στο Twitter εναέρια πλάνα του σπιτιού, σημειώνοντας ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά το περιστατικό. Σύμφωνα με τον Cristi, ο ύποπτος άνδρας φέρεται να μπήκε στον χώρο του ακινήτου περνώντας πάνω από έναν φράχτη.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, αλλά η διάρρηξη προκάλεσε ανησυχία στους περιοίκους.

«Λοιπόν, η θεία μου ήρθε τρέχοντας λέγοντάς μου ότι στο σπίτι της Billie Eilish έγινε διάρρηξη και τρέξαμε γρήγορα εδώ, επειδή μένουμε στο τέλος του δρόμου, οπότε ανησυχούμε αρκετά για το τι συμβαίνει», δήλωσε η κάτοικος της περιοχής Jaslyn Portillo.

Η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas μεγάλωσαν στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο εξακολουθεί να ανήκει στους γονείς τους, Patrick O’Connell και Maggie Baird, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία.

Η αξία του σπιτιού εκτιμάται στα 800.000 δολάρια. Ο Finneas είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι οι γονείς τους κοιμόντουσαν σε ένα καναπέ – κρεβάτι στο σαλόνι, ώστε τα αδέλφια να έχουν το δικό τους υπνοδωμάτιο το καθένα.

Στο συγκεκριμένο σπίτι ηχογραφήθηκε μεγάλο μέρος του πρώτου άλμπουμ, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019) της Billie Eilish, με τον Finneas να έχει στήσει αυτοσχέδιο στούντιο ηχογράφησης στο δωμάτιό του.

Το 2019, η Billie Eilish αναγκάστηκε να προσλάβει έναν φύλακα ασφαλείας που κοιμόταν στο σαλόνι της, επειδή η διεύθυνση της κατοικίας της διέρρευσε στο διαδίκτυο και εμφανίστηκε στο σπίτι της μια ομάδα θαυμαστών της.

«Ήταν πραγματικά τραυματικό. Δεν αισθάνομαι πια καθόλου ασφαλής στο σπίτι μου, κάτι που είναι απαίσιο. Αγαπώ το σπίτι μου», δήλωσε τότε.

«Αγαπούσα την προσοχή σε όλη μου τη ζωή, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς ξέρει τι είναι πραγματικά η φήμη. Γιατί αν ήθελα να γίνω διάσημη, δεν θα το ήθελα αυτό», πρόσθεσε.

Η Billie Eilish είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι εξακολουθεί να ζει στο σπίτι με τους γονείς της, παρά το γεγονός ότι έχει αποκτήσει περιουσία 53 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Η αστέρας της pop είχε ξεναγήσει τον James Corden στο σπίτι της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Carpool Karaoke» του «The Late Late Show» στα τέλη του 2019. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 09:45 το βίντεο που ακολουθεί.