Το «bad guy» είναι μεγαλύτερη επιτυχία της Billie Eilish έως τώρα, παρότι η νεαρή pop star θεωρούσε ότι το τραγούδι δεν θα είχε απήχηση.

Η Billie Eilish παραδέχθηκε ότι δεν πίστευε πως το τραγούδι της «bad guy» θα γινόταν επιτυχία.

Η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον αδελφό της Finneas στο show του Howard Stern στο SiriusXM, όπου ανέφερε ότι δεν γνώριζε την αποδοχή που θα έχουν ορισμένα από τα τραγούδια της. Για το λόγο αυτό την εξέπληξε η επιτυχία που σημείωσε ο παρθενικός δίσκος της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Όταν ρωτήθηκε εάν καταφέρνει να παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων στη μουσική, η Billie απάντησε: «Δεν γνωρίζω πλέον τι θέλει ο κόσμος. Επειδή νόμιζα ότι δεν θα άρεσε σε κανέναν το “bad guy”, όπως νόμιζα ότι δεν θα άρεσε και το “when the party’s over”.»

«Δεν ξέρω πια τι να περιμένω», τόνισε.

Η Billie Eilish συνέχισε λέγοντας ότι ο Jimmy Fallon άκουσε το «Bad Guy» αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της και της είπε πως ήταν «ό,τι καλύτερο» είχε ακούσει. «Νόμιζε ότι κανείς δεν θα ήταν αρκετά cool ώστε να του αρέσει αυτό το τραγούδι», είπε.

Η 17χρονη τραγουδίστρια δήλωσε επιπλέον ότι νιώθει ανακουφισμένη που γνώρισε την επιτυχία σε μικρή ηλικία.

«Συνέβη όταν ήμουν 13. Ένα κομμάτι του εαυτού μου αισθάνεται ότι δεν έχασα την ευκαιρία να γίνω έφηβη, όπως όλοι οι άλλοι. Είμαι ολοένα και περισσότερο ευγνώμων που συνέβη όταν ήμουν τόσο νεαρή. Νιώθω πως αν συνέβαινε αργότερα, ο κόσμος θα μπορούσε να ξεθάψει τις βρωμιές που έκανα σε αυτήν την ηλικία», εξήγησε.

Όπως επισήμανε, εάν η επιτυχία δεν ερχόταν τόσο νωρίς, ίσως θα είχε κάνει στη ζωή της «απερίσκεπτες βλακείες».

Όσον αφορά τον αδελφό της, η Billie Eilish σχολίασε: «Ναι, είναι αδελφός μου, όμως είμαστε υπέροχοι φίλοι», για να προσθέσει ότι ο Finneas είναι «πολύ καλύτερος δημιουργός και πολύ καλύτερος άνθρωπος».