Billie Eilish, Coldplay, Shawn Mendes και Måneskin ζητούν δράση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής

Η επιστολή καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση.

Πληθώρα κορυφαίων μουσικών και διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων οι Coldplay, η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas, ο Charlie Puth και ο Shawn Mendes, συνυπογράφουν μία ανοιχτή επιστολή με την οποία προτρέπουν τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση για τα επείγοντα ζητήματα της ακραίας φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής.

Η επιστολή παρουσιάστηκε από την οργάνωση Global Citizen στην πρώτη της «σύνοδο κορυφής ηγεσίας σκέψης» Global Citizen NOW, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Μαΐου, στο πλαίσιο της ετήσιας εκστρατείας «End Extreme Poverty NOW – Our Future Can’t Wait» (Τερματίστε την ακραία φτώχεια ΤΩΡΑ – Το μέλλον μας δεν μπορεί να περιμένει).

Άλλα ονόματα που υπέγραψαν την επιστολή είναι οι 5 Seconds Of Summer, Adam Lambert, Alessia Cara, Billy Porter, Chloe x Halle, Cyndi Lauper, Duran Duran, Hugh Jackman, Måneskin, Nile Rodgers και Ricky Martin.

Η επιστολή καλεί τους δισεκατομμυριούχους, τους μεγιστάνες των βιομηχανιών, τους ηγέτες των πλούσιων χωρών (όπως αυτούς της G7 και της G20) και άλλους ανθρώπους με σημαντική επιρροή «να αναλάβουν δράση και να διαθέσουν πλήρως την απαραίτητη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουμε».

«Πρέπει να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο, να αντιμετωπίσουμε τα συστημικά εμπόδια που κρατούν τους ανθρώπους στη φτώχεια και να σταματήσουμε την κλιματική κρίση. Αλλά μπορούμε να επιτύχουμε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μόνο αν εξαλείψουμε τα εμπόδια που μας εμπόδισαν να τερματίσουμε την ακραία φτώχεια και αν δεσμευτούμε να προσφέρουμε τα επίπεδα χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν πραγματική βιώσιμη πρόοδο και όχι απλώς μια προσωρινή λύση», σημειώνεται στην επιστολή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η ακραία φτώχεια έχει αυξηθεί από τη συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19.

Σύμφωνα με την Global Citizen, πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ωθηθεί στη φτώχεια από τότε που ξέσπασε ο ιός, εξαλείφοντας την πρόοδο έξι ετών που έχει σημειωθεί στην προσπάθεια μείωσης των παγκόσμιων ποσοστών φτώχειας. Η υπηρεσία τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πείνα το 2022, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από τους ισχυρούς.

«Οι φτωχότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας συνεχίζουν να υποφέρουν», τονίζει η ανοιχτή επιστολή.

«Δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής – ατελείωτη ξηρασία σε ορισμένα μέρη, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε άλλα. Δεν μπορούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή ίδια κεφάλαια και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον», συνεχίζει.

Πολλοί από τους καλλιτέχνες που υπογράφουν την ανοιχτή επιλογή έχουν δημιουργήσει στενές σχέσεις με τους Global Citizen, η οποία έχει αποκτήσει εδώ και καιρό κύρος στον κόσμο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Τον Απρίλιο, η Billie Eilish εμφανίστηκε μαζί με τους Radiohead, τον The Weeknd και άλλους καλλιτέχνες στη διαδικτυακή εκδήλωση «Stand Up For Ukraine» που είχε σκοπό να παροτρύνει κυβερνήσεις και ιδρύματα να υποστηρίξουν τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία και όχι μόνο.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Måneskin εμφανίστηκαν στη συναυλία του Global Citizen Live στο Παρίσι, ενώ οι Coldplay, η Billie Eilish και ο Finneas εμφανίστηκαν στη σκηνή της εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη και οι Duran Duran συμμετείχαν στην εκδήλωση από το Λονδίνο.

Ειδικά οι Coldplay είναι μεγάλοι υποστηρικτές της Global Citizen και ήταν επικεφαλής στο μουσικό φεστιβάλ της οργάνωσης το 2015, το 2017 και το 2018.