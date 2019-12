Η Billie Eilish στο «Carpool Karaoke» – Τραγουδά Justin Bieber και μας ξεναγεί στο σπίτι της

Ένα «Carpool Karaoke» διαφορετικό από τα προηγούμενα.

Η Billie Eilish επιβιβάστηκε στο «Carpool Karaoke», τη δημοφιλή ενότητα της εκπομπής «Late Late Show» του James Corden.

Το «Carpool Karaoke» ξεκίνησε με την Eilish και τον Corden να τραγουδούν μαζί την επιτυχία «bad guy».

Δηλωμένη θαυμάστρια του Justin Bieber, η Billie τραγούδησε το «Baby» και παραδέχθηκε ότι αντέδρασε με μεγάλο ενθουσιασμό όταν είδε τον Καναδό αστέρα της pop ανάμεσα στους θεατές της συναυλίας της Ariana Grande στο φετινό φεστιβάλ «Coachella», τον προηγούμενο Απρίλιο.

H Eilish κυκλοφόρησε μάλιστα το καλοκαίρι ένα remix του «bad guy» με τη συμμετοχή του Bieber.

Στη συνέχεια η νεαρή Αμερικανίδα τραγούδησε στο γιουκαλίλι της το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη ζωή της, όταν ήταν μόλις 7 ετών. Λιτό αλλά όμορφο, είχε τον τίτλο «What A Wonderful Life».

Η Billie Eilish συγκινήθηκε όταν τραγούδησε μαζί με τον James Corden το «Ocean Eyes», ένα τραγούδι που έγραψε μαζί με τον αδελφό της όταν ήταν 13 ετών. «Έχω να το ακούσω πολύ καιρό. Αυτό το τραγούδι είναι ο λόγος που έχω αυτή τη ζωή», εξομολογήθηκε.

Αμέσως μετά η τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής κατευθύνθηκαν στην οικία της οικογένειας O’Connell, με την Eilish να ξεναγεί τους τηλεθεατές στο δωμάτιο του αδελφού της, Finneas, στο οποίο έγραψαν και ηχογράφησαν ολόκληρο το άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

O James Corden γνώρισε επίσης τη μητέρα της Billie Eilish, τη Maggie Baird, ωστόσο τρόμαξε από το ιδιαίτερο κατοικίδιο της pop star, μία… ταραντούλα.