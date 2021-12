Η Billie Eilish μοιράζεται την ακουστική εκτέλεση του «Billie Bossa Nova»

Η Billie Eilish τραγουδάει με την απαλή φωνή της πάνω από την ακουστική κιθάρα του FINNEAS.

Η Billie Eilish μοιράστηκε ένα νέο βίντεο με την ακουστική εκτέλεση του τραγουδιού «Billie Bossa Nova» από το άλμπουμ της «Happier Than Ever».

Η 20χρονη αστέρας της pop εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μία κυκλοφορία της μελαχρινή και συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αδελφό της και παραγωγό της, FINNEAS.

«Δεν είμαι συναισθηματική / Αλλά υπάρχει κάτι στον τρόπο που σε βλέπω απόψε / που με κάνει να θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία / να κάνω μια ταινία μαζί σου που θα πρέπει να κρύψουμε / Καλύτερα να κλειδώσεις το τηλέφωνό σου / και να με κοιτάξεις όταν είσαι μόνος / Δεν θα χρειαστούν πολλά για να σε κάνω να φύγεις / Λυπάμαι αν είναι βασανιστήριο όμως / Το ξέρω, το ξέρω», τραγουδάει με την απαλή φωνή της πάνω από την ακουστική κιθάρα του FINNEAS.

Το «Billie Bossa Nova» αποτελεί εξαίρεση στον ήχο του δεύτερου άλμπουμ της Billie Eilish, «Happier Than Ever», το οποίο περιέχει επίσης τα singles «My Future», «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause», «NDA», «Male Fantasy» και το ομότιτλο τραγούδι Happier Than Ever».

Στο «Billie Bossa Nova» η Billie Eilish αποπνέει αισθησιασμό και περιγράφει λεπτομερώς ότι χρησιμοποιούσε ψεύτικα ονόματα στα ξενοδοχεία σε μια προσπάθεια να κρατήσει μυστική την ταυτότητα της ίδιας και του αγαπημένου της.

Το τραγούδι αξιοποιεί ένα beat που δημιούργησε ο FINNEAS το 2019 και μοιράζεται την ίδια δομή στη μελωδία με το R&B τραγούδι «bitches broken hearts» της Billie που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017.

Όσον αφορά τον τίτλο και του ύφος του «Billie Bossa Nova», η Billie Eilish ανέφερε ως έμπνευση σε συνέντευξή της στο «Madame Figaro» τον Ιούλιο του 2021 τον Antonio Carlos Jobim, τον ιδρυτή της βραζιλιάνικης Bossa Nova.

«Είναι εμπνευσμένο από την bossa-nova του Antonio Carlos Jobim, από αυτόν τον μουσικό κόσμο που υπήρχε πριν από μένα και που μας άφησε μια θαυμάσια κληρονομιά», είπε.

Τον περασμένο μήνα, η Billie Eilish έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2022, που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Μετά τον τελευταίο θρίαμβό της, η Αμερικανίδα pop star είναι πλέον ο νεότερος καλλιτέχνης που έχει προταθεί προς βράβευση δύο φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του στις σημαντικότερες κατηγορίες της διοργάνωσης: Ηχογράφηση της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερο Pop Ερμηνευτικό Άλμπουμ και Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία.

Η Billie Eilish έλαβε επίσης μία υποψηφιότητα για Καλύτερο Μουσικό Βίντεο ως σκηνοθέτρια του μουσικού βίντεο για το «Happier Than Ever», καθώς και για την Καλύτερη Μουσική Ταινία για το «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles».