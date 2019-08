Παρασκηνιακές σκηνές από το αρχικό βίντεο περιέχει το vertical video του «bad guy».

Η Billie Eilish παρουσιάζει το vertical video της τελευταίας επιτυχίας της «bad guy», η οποία παραμένει σε τροχιά κορυφής στα charts.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της 17χρονης τραγουδίστριας, το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο τόσο στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στο Νο. 1 του Albums Sales Chart της IFPI στην Ελλάδα, το οποίο καταγράφει τις φυσικές πωλήσεις δίσκων στη χώρα μας.

Πρόσφατα το «bad guy» κατέλαβε την πρώτη θέση στο chart των «Εναλλακτικών Τραγουδιών» του «Billboard», καθιστώντας την Billie Eilish τη νεαρότερη αλλά και τη μία από τις τρεις μοναδικές γυναίκες που έχουν κατορθώσει να κάνουν δική τους την κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης με τουλάχιστον δύο τραγούδια.

Το vertical video του «bad guy» περιλαμβάνει αδημοσίευτες σκηνές από τα παρασκήνια του αρχικού video clip του τραγουδιού, το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο έμπειρος Dave Meyers και είχε αποκαλυφθεί παράλληλα με την κυκλοφορία του «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?».

Στο νέο αυτό βίντεο βλέπουμε την Billie Eilish να οδηγεί το ίδιο παιδικό αυτοκίνητο, να κάνει γκριμάτσες στην κάμερα και να χορεύει με αστείο τρόπο δίπλα σε έναν ηθοποιό που δεν αφήνει τίποτα να αποσπάσει την προσοχή του.

Πριν ένα μήνα η Billie Eilish κυκλοφόρησε ένα remix του «bad guy» με τη συμμετοχή του Justin Bieber, τον οποίο θαυμάζει από μικρή ηλικία. Και οι δύο εκδοχές του τραγουδιού έχουν διανύσει 13 εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, έχοντας ανέβει έως το Νο. 7.