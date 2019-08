Ένα μοναδικό επίτευγμα σημείωσε η Billie Eilish.

Η Billie Eilish αποτελεί πλέον μία από τις τρεις γυναίκες που έχουν κυριαρχήσει με τουλάχιστον δύο τραγούδια στο Νο. 1 των «Εναλλακτικών Τραγουδιών» στα charts του «Billboard».

Το μουσικό περιοδικό ανακοίνωσε ότι η επιτυχία «bad guy» της 17χρονης τραγουδίστριας μόλις ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, σηματοδοτώντας το δεύτερο τραγούδι της που καταλαμβάνει την κορυφή μετά το «bury a friend».

Όπως αναφέρθηκε, η Billie Eilish είναι η τρίτη γυναίκα που αντικρίζει την κορυφή με τουλάχιστον δύο τραγουδιού στα χρονικά του chart για τα «Εναλλακτικά Τραγούδια», το οποίο καθιερώθηκε πριν 31 χρόνια.

Το ρεκόρ σημείωσε πρώτη με δύο τραγούδια της η Sinead O’Connor το 1990 και ακολούθησε με τρία τραγούδια η Alanis Morissette το 1995 – 1996.

Συγκεκριμένα, η Sinead O’Connor κατέκτησε στο Νο. 1 με το «Nothing Compares 2 U» το Μάρτιο 1990 και με το «The Emperor’s New Clothes» το Μάιο της ίδιας χρόνιας.

Η Alanis Morissette, η οποία αποτελεί τη γυναίκα με τα περισσότερα Νο. 1 στο στο συγκεκριμένο chart, αντίκρισε την κορυφή με το «You Oughta Know» για πέντε εβδομάδες τον Ιούλιο του 1996, το «Hand in My Pocket» τον Οκτώβριο του 1995 και με το «Ironic» για τρεις εβδομάδες το Μάρτιο του 1996.

Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Billie Eilish είναι η νεαρότερη γυναίκα που καταφέρνει να κυριαρχήσει στην πρώτη θέση των «Alternative Songs» με τουλάχιστον δύο τραγούδια.

Το «bad guy» και το «bury a friend» προέρχονται από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?», που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.