Η Billie Eilish κατάφερε αυτό που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αδύνατο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν. Το «bad guy» της Billie Eilish ανέβηκε στο Νο. 1 του «Billboard Hot 100» και έδωσε τέλος στο ασύλληπτο σερί του «Old Town Road».

Το τραγούδι του Lil Nas X, τόσο στη σόλο εκδοχή όσο και στη συνεργασία με τον Billy Ray Cyrus, διένυσε 19 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του «Hot 100», αριθμός που συνιστά ιστορική επίδοση στα 61 χρόνια λειτουργίας του chart.

Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, όμως όλα τα σερί κάποτε τελειώνουν.

Ύστερα από εννέα μη συνεχόμενες εβδομάδες στη δεύτερη θέση, το μεγαλύτερο διάστημα αναμονής που έχει καταγραφεί έως σήμερα, το «bad guy» της Billie Eilish παίρνει πανηγυρικά τα ηνία της κατάταξης για την εβδομάδα 18 – 24 Αυγούστου 2019.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το «Billboard», το «bad guy» είναι το πρώτο τραγούδι της Eilish που κατακτά το Νο. 1 του «Hot 100», ενώ η 17χρονη τραγουδίστρια είναι ο πρώτος καλλιτέχνης γεννημένος τη δεκαετία του 2000 που καταλαμβάνει την πρώτη θέση του chart.

Επίσης είναι ο νεαρότερος καλλιτέχνης που ανεβαίνει στην κορυφή μετά τη Lorde, η οποία ήταν 16 ετών όταν κέρδισε την πρωτιά το 2013 με το τραγούδι της «Royals».

Τα συγχαρητήρια των ανταγωνιστών

Τόσο ο Lil Nas X όσο και ο Billy Ray Cyrus συνεχάρησαν την Billie Eilish με μηνύματά τους στο Twitter, επιδεικνύοντας πνεύμα ευγενούς άμιλλας.

«Συγχαρητήρια στην Βillie Εilish! Το άξιζες», έγραψε ο 20χρονος ράπερ.

congratulations to billie eilish!! u deserve this!! — nope (@LilNasX) August 19, 2019

«Συγχαρητήρια Βillie Εilish! Το κέρδισες με την αξία σου. Σε αντάμειψε η επιμονή σου. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν ένα φοβερό ταξίδι», ανέφερε ο Billy Ray Cyrus.

Congratulations @billieeilish Well deserved. Your persistence paid off. Thanks everybody. It was a hell of a ride. pic.twitter.com/vrtNvtitB7 — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) August 19, 2019

Το «bad guy» προέρχεται από τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της Billie Eilish, το «WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του «Billboard 200» και διένυσε συνολικά τρεις εβδομάδες στη συγκεκριμένη θέση.

Όπως επισημαίνει το «Billboard», το single πήρε ώθησε στα charts από την κυκλοφορία του vertical video και από τη διάθεσή του σε μορφή κασέτας μέσα από την ιστοσελίδα της Billie Eilish.