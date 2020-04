Billie Eilish, Ariana Grande και Justin Bieber κυκλοφορούν μάσκες για φιλανθρωπικό σκοπό

Μάσκες με τα σύμβολα των αγαπημένων σας καλλιτεχνών.

Καλλιτέχνες από την οικογένεια της Universal Music Group υποστηρίζουν το We Got You Covered, μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω της πώλησης προστατευτικών μασκών.

Στο πρώτο κύμα καλλιτεχνών που υποστηρίζουν το εγχείρημα συγκαταλέγονται οι Ariana Grande, 5 Seconds of Summer, Justin Bieber, Billie Eilish, BLACKPINK και οι Rolling Stones.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα του We Got You Covered είναι επιπλέον διαθέσιμες προς πώληση μάσκες με τα σύμβολα καλλιτεχνών όπως οι Frank Sinatra, Imagine Dragons, Nas, Pantera, Queen, Selena Gomez, Tupac, Willie Nelson, Yungblud και Bob Marley, μεταξύ άλλων.

Σύντομα θα προστεθούν προστατευτικές μάσκες από ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες, σύμφωνα με την Bravado, το τμήμα merchandising της UMG το οποίο υλοποιεί το εγχείρημα.

Οι μάσκες πωλούνται στα 15 δολάρια η καθεμία μέσω της ιστοσελίδας www.wegotyoucoverednow.com. Στο ευρωπαϊκό κατάστημα η τιμή τους ανέρχεται στα 17 ευρώ.

Το 100% των καθαρών εσόδων θα παραχωρηθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν στην καταπολέμηση του κορονοϊού.

Μεταξύ των ιδρυμάτων στις οποίες θα διατεθούν τα έσοδα από τις πωλήσεις είναι η MusiCares (ΗΠΑ) και η Help Musicians (Ηνωμένο Βασίλειο), δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που στηρίζουν τους ανθρώπους της μουσικής που βρίσκονται σε ανάγκη.

«Είμαι ευγνώμων που συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες και συνεργάτες που έχουν το πάθος και το κίνητρο να παραδώσουν ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου», σχολιάζει ο Mat Vlasic, Διευθύνων Σύμβουλος της Bravado.

«Αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται χάρη στη σκληρή δουλειά όλων εδώ στην Bravado και στην UMG, μαζί με τους καλλιτέχνες μας σε όλο τον κόσμο», συμπληρώνει.

Μέσω του προγράμματος We Got You Covered, η Bravado και η Universal Music Group θα διανέμουν επίσης δωρεάν προστατευτικές μάσκες στους εργαζόμενους στη μουσική βιομηχανία και θα δωρίσουν επιπλέον 50.000 μάσκες σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID-19, όπως σε εργαζόμενους σε τράπεζες τροφίμων, προγράμματα σχολικών γευμάτων και σε ξενώνες αστέγων.