Η Billie Eilish αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει καινούργιο άλμπουμ

Για το νέο άλμπουμ της, το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε και την εμφάνισή της στα Βραβεία Grammy μίλησε η Billie Eilish.

Η Billie Eilish δεν θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εντός του 2020, όμως αποκαλύπτει ότι ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στη συναυλία ALTer EGO του iHeartRadio στο Λος Άντζελες μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Coldplay, Black Keys, blink-182 και άλλοι.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης η Billie Eilish ρωτήθηκε αν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει φέτος το διάδοχο του άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

«Αυτή τη χρονιά, όχι, όμως θα το δημιουργήσω φέτος», απάντησε για το δεύτερο άλμπουμ της. «Όμως στα επόμενα χρόνια; Έρχεται. Όταν γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα», είπε.

Η Billie Eilish μίλησε επίσης για το ντοκιμαντέρ που ετοίμασε σε συνεργασία με το Apple TV+.

Το φιλμ έχει ήδη γυριστεί με σκηνοθέτη τον R.J. Cutler, ο οποίος απέκτησε πρόσβαση στις προσωπικές στιγμές της Eilish με την οικογένειά της και στα παρασκήνια των δημόσιων εμφανίσεών της.

Η 18χρονη Αμερικανίδα «υποθέτει» ότι το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα εντός του 2020, αν και δηλώνει ότι της προκαλεί άγχος η ιδέα του.

«Δεν έχω δει κανένα κομμάτι του. Είμαι κατατρομαγμένη. Έχω φρικάρει. Βιντεοσκοπούν περίπου από τον Ιούλιο του 2018… Ποιος έχει τόσο πολύ υλικού του εαυτού του και δεν το έχει δει;», σχολίασε.

Η Billie Eilish μίλησε επίσης και για την επερχόμενη εμφάνισή της στη σκηνή των Βραβείων Grammy, για την οποία προειδοποιεί ότι δεν έχει σχεδιάσει κάτι υπερβολικό.

«Μην έχετε πολλές ελπίδες», αστειεύτηκε. «Εννοώ, θα είμαι εγώ, όμως δεν θα είναι υπερβολικό. Απλά εγώ… Είναι ενθουσιασμένη», είπε.