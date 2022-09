Η Billie Eilish αντιμετωπίζει την αγοραφοβία της: «Κάνω περισσότερα πράγματα»

«Φοβόμουν να βγω έξω γιατί ανησυχούσα».

Η Billie Eilish παραδέχεται ότι η φήμη μπορεί να την τρομοκρατήσει.

«Δεν βγαίνω έξω», εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης με τους Fitzy & Wippa στον ραδιοφωνικό σταθμό Nova της Αυστραλίας.

«Συνήθιζα να βγαίνω έξω και να περπατάω και να κάνω πράγματα. Και δεν το κάνω αυτό τόσο πολύ. Επειδή η ζωή είναι λίγο διαφορετική», συνέχισε.

«Όταν βρισκόμουν σε περιοδεία απλά φοβόμουν να βγω έξω γιατί απλά ανησυχούσα», συνεχίζει. Τώρα είμαι πιο χαλαρή. Τώρα είμαι πιο άνετη με αυτό», σημείωσε.

Αυτό που κάνει την Billie Eilish να αισθάνεται άνετα είναι, μεταξύ άλλων, η επαφή με την άγρια φύση, το τραγούδι των πουλιών και η ποδηλασία.

«Έτσι κάνω περισσότερα πράγματα. Αλλά ήμουν επίσης απλά απασχολημένη. Ήμασταν στη Νέα Ζηλανδία και κάναμε μια βόλτα με το ποδήλατο… Τα τελευταία δύο χρόνια βγαίνω περισσότερο έξω», πρόσθεσε.

Η Billie Eilish βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ωκεανία για το τέταρτο και τελευταίο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Happier Than Ever, The World Tour», το οποίο ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, η συζήτηση στράφηκε επίσης στη συνάντηση της Billie Eilish με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ακόμα και μια τραγουδίστρια με επιτυχίες σε όλο τον κόσμο και επτά βραβεία Grammy μπορεί να έχει τις στιγμές άγχους της. Αυτό συνέβη όταν ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε μπροστά της.

Η Billie Eilish συνάντησε τη βασιλική οικογένεια πέρυσι στην πρεμιέρα της ταινίας «No Time To Die» του James Bond, για την οποία ηχογράφησε το ομότιτλο τραγούδι.

Εκείνη τη βραδιά, η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas συναντήθηκαν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο, τότε πρίγκιπα της Ουαλίας. Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο.

«Τα είχα όλα έτοιμα», είπε στον Fitzy. «Μελετούσα ποιο ήταν το πρωτόκολλο που έπρεπε να τηρηθεί. Ήμουν έτοιμη να υποκλιθώ. Ήμουν έτοιμη να μην σφίξω το χέρι. Ήμουν έτοιμη να μην κάνω ερωτήσεις και να μην μιλάω αν δεν μου μιλούσαν. Και ανησυχούσα τόσο πολύ γι’ αυτό», εξήγησε.

«Και μπήκαν μέσα και ήταν όλα υπέροχα. Ήταν τόσο καλοί και φιλικοί και γοητευτικοί», συνέχισε.

Η περιοδεία «Happier Than Ever, The World Tour» της Billie Eilish θα ολοκληρωθεί με δύο συναυλίες στο Περθ της Αυστραλίας στις 29 και 30 Αυγούστου.