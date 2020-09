Η Billie Eilish ανακοινώνει το ντοκιμαντέρ «The World’s A Little Blurry»

Μια αποκλειστική ματιά στη ζωή της Billie Eilish θα προσφέρει το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «The World’s A Little Blurry».

Η Billie Eilish ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα του Apple TV+ τον Φεβρουάριο του 2021.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφιστής και παραγωγός R. J. Cutler, γνωστός από τη δουλειά του σε ταινίες όπως το «The September Issue» και το «The War Room», για το οποίο κέρδισε το 1993 το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Το «The World’s A Little Blurry» ακολουθεί τη ζωή της Billie Eilish μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, «We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Σημεία αναφοράς θα είναι αναμφίβολα ο θρίαμβος της pop star στα Grammy του 2020 και η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων, αλλά και η συναισθηματική εμφάνισή της στη βραδιά των Όσκαρ, όπου ερμήνευσε το «Yesterday» των Beatles και παρουσίασε το τραγούδι «No Time To Die» που έγραψε για την ομώνυμη ταινία του James Bond.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. FIVE ARE YOU KIDDING Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BILLIE EILISH (@billieeilish) στις 27 Ιαν, 2020 στις 12:06 μμ PST

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο R. J. Cutler απέκτησε πρόσβαση στις προσωπικές στιγμές της τραγουδίστριας με την οικογένειά της και στα παρασκήνια των δημόσιων εμφανίσεών της.

Όπως μεταφέρει πηγή στο THR, το κόστος του «The World’s A Little Blurry» εκτιμάται ότι ανήλθε μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Billie Eilish έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο teaser για το ντοκιμαντέρ, στο τέλος του οποίου βλέπουμε ένα χαριτωμένο πλάνο από την παιδική ηλικία της, όπου κάθεται σε ένα πιάνο και γελά.

Στις αρχές της χρονιάς η Billie Eilish είχε δηλώσει ότι της προκαλεί άγχος η ιδέα του επερχόμενου ντοκιμαντέρ.

«Δεν έχω δει κανένα κομμάτι του. Είμαι κατατρομαγμένη. Έχω φρικάρει. Βιντεοσκοπούν περίπου από τον Ιούλιο του 2018… Ποιος έχει τόσο πολύ υλικό του εαυτού του και δεν το έχει δει;», σχολίασε στο περιθώριο της συναυλίας ALTer EGO του iHeartRadio στο Λος Άντζελες.

Την παραγωγή του «The World’s A Little Blurry» έχει αναλάβει η Apple Original Films σε συνεργασία με τις Interscope Films, Darkroom, This Machine και Lighthouse Management & Media.