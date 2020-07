Η Billie Eilish ανακοινώνει το καινούργιο single «My Future»

Με νέο τραγούδι επιστρέφει η Billie Eilish.

Η Billie Eilish προκάλεσε παροξυσμό στους θαυμαστές ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου τραγουδιού.

Η pop star ανάρτησε στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα λιτό μήνυμα με το οποίο αποκάλυψε τόσο τον τίτλο όσο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου single που έχει ετοιμάσει.

Το νέο τραγούδι της Billie Eilish θα φέρει τον τίτλο «my future» (στυλιζαρισμένο με μικρά γράμματα, όπως συνηθίζει η τραγουδίστρια) και θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με την ίδια, την επόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου.

Το «My Future» θα σηματοδοτήσει το δεύτερο τραγούδι της 18χρονης τραγουδίστριας για τη φετινή χρονιά.

Billie Eilish – “my future”

Out next Thursday — billie eilish (@billieeilish) July 24, 2020

Στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου η Billie Eilish αποκάλυψε το «No Time To Die», το συναισθηματικό τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε για την ομότιτλη ταινία του James Bond.

Το τραγούδι πρόλαβε να κυκλοφορήσει, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και με την ταινία, καθώς η πρεμιέρα της αναβλήθηκε για το Νοέμβριο, λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Εξαιρώντας το «No Time To Die», το «My Future» θα αποτελέσει το δεύτερο single που μοιράζεται η Billie Eilish μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, του «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» που σάρωσε στα φετινά Βραβεία Grammy.

Το Νοέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Everything I Wanted», το οποίο έχει γίνει διπλά πλατινένια στις ΗΠΑ και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.