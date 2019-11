Κυκλοφορεί το πρώτο από τα δύο νέα τραγούδια που υποσχέθηκε η Billie Eilish.

Η Billie Eilish ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου τραγουδιού με τον τίτλο «everything i wanted».

Η είδηση δεν αποτελεί έκπληξη για το κοινό της νεαρής τραγουδίστριας.

Η 17χρονη Αμερικανίδα είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι σκοπεύει να παρουσιάσει δύο νέα singles, όπως και το music video που θα δώσει μορφή στο τραγούδι «xanny» του άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Αν και η Billie Eilish είχε ζητήσει από τους θαυμαστές της να δείξει υπομονή, τελικά αποφάσισε να μην αφήσει την αγωνία τους να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, κυκλοφορώντας πιο σύντομα από ό,τι μπορούσαν να είχαν φανταστεί το πρώτα από τα δύο καινούργια τραγούδια που έχει ετοιμάσει γι’ αυτούς.

Όπως ανακοινώθηκε μέσα από τους λογαριασμούς της τραγουδίστριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο τραγούδι της ονομάζεται «everything i wanted».

Το single πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music τις πρώτες ώρες μετά τη μεσάνυχτα της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου, σε τοπική ώρα Ελλάδας.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε επίσης γνωστό ότι η Billie Eilish θα εμφανιστεί πρώτη φορά σε σκηνή μουσικών βραβείων.

Η pop star αναμένεται να τραγουδήσει ζωντανά στα American Music Awards 2019, τα οποία θα διεξαχθούν στις 24 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες.