Η Billie Eilish αγαπάει τα φεστιβάλ και αγαπάει ακόμα περισσότερο τον Donald Glover

«Ο Donald Glover είναι ο μεγαλύτερος ήρωάς μου».

Όταν η Billie Eilish εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «The Late Late Show» του James Corden, ήταν ένα ανερχόμενο παιδί – θαύμα της alt-pop.

Από τότε η καριέρα της έχει προχωρήσει. Η Billie Eilish έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή των charts, έχει κερδίσει επτά βραβεία Grammy, έχει τραγουδήσει σε κατάμεστα γήπεδα και στάδιο σε όλο τον κόσμο και έχει ερμηνεύσει ένα τραγούδι για τις ταινίες του «James Bond», για το οποίο βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ.

Η Billie Eilish επέστρεψε στη μουσική μετά από ένα διάστημα ανάπαυλας για να συμμετάσχει στο νέο τραγούδι «Never Felt So Alone» του Labrinth και να εμφανιστεί μαζί με τον Βρετανό καλλιτέχνη στο Coachella. Επίσης, τον Αύγουστο θα είναι επικεφαλής του Lollapalooza 2023 στο Σικάγο.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Απριλίου, ο James Corden υποδέχθηκε στον καναπέ του «The Late Late Show» την Billie Eilish και τη Natalie Portman για ένα ταξίδι στις αναμνήσεις.

Όπως έκανε με τους καλεσμένους του όλη την εβδομάδα, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της θητείας του ως παρουσιαστής του late-night show, ο James Corden ανέσυρε από το αρχείο στιγμιότυπα από τις πρώτες επισκέψεις τους στην εκπομπή.

Όσον αφορά την Billie Eilish, ο James Corden έδειξε μία φωτογραφία της νεαρής τραγουδίστριας πριν από έξι χρόνια, καθώς ετοιμαζόταν να τραγουδήσει για πρώτη φορά στην τηλεόραση το «Ocean Eyes».

«Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ αγχωμένη και ήμουν πολύ άρρωστη. Ήμουν άρρωστη για περίπου πολλά χρόνια. Ό,τι κι αν έκανα, ήμουν άρρωστη», σχολίασε η αστέρας της pop.

Όταν ο James Corden πήγε να την επισκεφθεί στα παρασκήνια, ήταν ο «πρώτος διάσημος με τον οποίο βρέθηκε κοντά». Τώρα όλοι θέλουν να τη γνωρίσουν.

Πρόσφατα, η Billie Eilish δοκίμασε επίσης τις δυνάμεις και στην υποκριτική με τη συμμετοχή της στη νέα σειρά «Swarm» του Donald Glover.

«Όταν μου πρότειναν το “Swarm”, σκέφτηκα ότι αυτό είναι το ιδανικό. Ο Donald Glover είναι ο μεγαλύτερος ήρωάς μου. Ο ήρωας της ζωής μου», είπε η 21χρονη τραγουδίστρια για τη συμμετοχή της στη σειρά του Amazon Prime Video.

Η Billie Eilish μίλησε επίσης για την αγάπη της για τα μουσικά φεστιβάλ και τα συναισθήματα που νιώθει από τη σκηνή όταν τραγουδά μπροστά σε τεράστια πλήθη, όπως έκανε στη νοτιοαμερικανική έκδοση του Lollapalooza.

«Μου αρέσει να παίζω σε φεστιβάλ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου είδη συναυλιών. Είναι απλά μία θάλασσα… Ατελείωτοι άνθρωποι. Είναι ένα συναίσθημα που δεν έχω σε καμία άλλη πτυχή της ζωής μου», είπε.

«Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι δύσκολο να είμαι παρούσα μερικές φορές, αλλά θα έλεγα ότι στα φεστιβάλ μπορεί να μην είναι όλοι θαυμαστές σου ή κοινό σου και έτσι αισθάνομαι ότι πρέπει να αποδείξω κάτι», πρόσθεσε η Billie Eilish.