Billie Eilish: Δείτε το trailer για το concert film «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles»

Μία θεαματική υπερπαραγωγή που θα μαγέψει τους θεατές έχει ετοιμάσει η Billie Eilish.

Η Billie Eilish δίνει στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τη συναυλιακή ταινία «A Love Letter To Los Angeles» για το δεύτερο άλμπουμ της, «Happier Than Ever», που θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Disney+ την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.

«Σίγουρα έχω φαντασιώσεις για το Λος Άντζελες, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος συνυφασμένος με τον κόσμο μου. Είναι μια συναυλιακή ταινία, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ιστορία», λέει η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του trailer.

Όταν η Billie Eilish αναφέρει την «όμορφη εκδοχή του παλιού Χόλιγουντ» που ελπίζει να απεικονίσει, η εικόνα της στην οθόνη μεταμορφώνεται σαν να την χτύπησε το ραβδί μίας νεράιδας της και η αστέρας της pop μεταμορφώνεται σε ένα χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που μοιάζει εξίσου με την σκληροτράχηλη Billie και την άδολη Σταχτοπούτα.

Οι εκτυφλωτικοί προβολείς μιας ασημένιας Porsche κάμπριο αναβοσβήνουν και η Billie Eilish βγαίνει από το πάρκινγκ του ιστορικού ξενοδοχείου «Hollywood Roosevelt».

«Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», λέει, πριν προσθέσει ότι «όλοι έχουμε αυτές τις εξιδανικευμένες εκδοχές του εαυτού μας στο μυαλό μας» και αποκαλύψει ότι η ταινία αφορά «ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».

Το «Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles» σκηνοθέτησαν ο Robert Rodriguez («El Mariachi», «From Dusk Till Dawn», «Sin City») και ο Patrick Osborne, οι οποίος κέρδισε το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους.

Ως συνήθως, η Billie Eilish θα συνοδεύεται στην ταινία από τον αδελφό της, συνεργάτη της και παραγωγό των άλμπουμ της, Finneas.

Θα εμφανιστούν επίσης η Παιδική Χορωδία του Λος Άντζελες, η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, υπό τη διεύθυνση του Gustavo Dudamel και ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας Romero Lubambo, ενώ ο David Campbell θα αναλάβει τις ορχηστρικές ενορχηστρώσεις.

Κατά τη διάρκεια του «A Love Letter To Los Angeles», η Billie Eilish θα ερμηνεύσει από την εμβληματική σκηνή του «Hollywood Bowl» όλα τα τραγούδια του «Happier Than Ever», με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στο άλμπουμ και θα αναδείξει διάφορα αξιοθέατα της πόλης του Λος Άντζελες.

«Είναι πολύ διαχρονικό. Αλλά, από ό, τι φαίνεται στο τρέιλερ, είναι επίσης έντονο, υπερσύγχρονο και εντελώς καθαρτικό», διευκρινίζει η τραγουδίστρια για το concert film του Disney+.