Big Sean: Κορυφαίες συνεργασίες στο νέο άλμπουμ «Deetroit 2»

Ο Big Sean έχει προσκαλέσει στο νέο άλμπουμ του μία ασύγκριτη ομάδα πρωτοκλασάτων καλλιτεχνών.

Ο Big Sean παρουσιάζει το νέο άλμπουμ του «Deetroit 2», το οποίο κυκλοφορεί από τις G.O.O.D. Music / Def Jam Recordings / Universal Music.

Ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης προετοίμασε το έδαφος για την άφιξη της νέας δουλειάς του με μία σειρά κυκλοφοριών από singles και videos, όπως το «Deep Reverence» στο οποίο ακούμε και τα φωνητικά του εκλιπόντα Nipsey Hussle και το «Harder Than My Demons».

Το «Detroit 2» δίνει συνέχεια στην επιτυχημένη δισκογραφική πορεία που έχει διαγράψει ο Big Sean μέχρι σήμερα.

Και τα τέσσερα άλμπουμ του, το πλατινένιο «Finally Famous» (2011), το χρυσό «Hall of Fame» (2013), το διπλά πλατινένιο «Dark Sky Paradise» (2015) και το πλατινένιο «I Decided.» (2017), έχουν κάνει ντεμπούτο στο No. 1 των rap charts στις ΗΠΑ, ενώ είσοδο κατευθείαν στο No. 1 των Rap και R&B / Hip-Hop charts έκανε και το άλμπουμ «Twenty88» που κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την Jhené Aiko.

Ο Big Sean, ένας από τους πιο συνεπείς hitmakers των urban και των rhythm ραδιοφώνων, έχει προσκαλέσει στο νέο άλμπουμ του μία ασύγκριτη ομάδα πρωτοκλασάτων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ονόματα των Post Malone, Travis Scott, Anderson .Paak, Ty Dolla $ign, Lil Wayne, Jhené Aiko, Young Thug και Diddy.

Οι αναπάντεχες εκπλήξεις που επιφυλάσσει το «Detroit 2» δεν σταματούν εδώ.

Ο εμβληματικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Stevie Wonder, ο καταξιωμένος ηθοποιός και κωμικός Dave Chappelle και η έμπειρη τραγουδίστρια και ηθοποιός Erykah Badu δανείζουν τις φωνές τους σε τρεις ποιητικές ερμηνείες.

Επίσης ο Big Sean συγκεντρώνει σε ένα κομμάτι διάρκειας 9,5 λεπτών την καλλιτεχνική αφρόκρεμα του Ντιτρόιτ, του τόπου της καταγωγής του, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την κοινή κληρονομιά τους.

Εκτός από τον ίδιο τον 32χρονο καλλιτέχνη, στο επικό «Friday Night Cypher» συμμετέχουν 14 καλλιτέχνες από το Ντιτρόιτ – έντεκα ράπερ και τρεις παραγωγοί όπως οι Eminem, Royce Da 5’9”, Kash Doll και άλλοι.