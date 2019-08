Ο Big Sean με τον A$AP Ferg, η H.E.R., η Normani και ο Ozuna είναι τα καινούργια ονόματα που προσθέτονται στη λίστα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στα MTV Video Music Awards 2019, τη Δευτέρα 26 Αυγούστου.

Τα μουσικά βραβεία θα λάβουν χώρα στο «Prudential Center» του Νιού Τζέρσεϊ και θα μεταδοθούν ζωντανά από το MTV σε περισσότερες από 180 χώρες.

Οι μεγαλύτερες αστέρες της μουσικής και το κοινό θα τιμήσουν το πιο iconic βίντεο της φετινής χρονιάς με ηλεκτρισμένες εμφανίσεις επί σκηνής, viral στιγμές και νέες, πρώτες στο είδος τους, καθηλωτικές εμπειρίες για τους θεατές.

Οι τρεις από τους πέντε νέους καλλιτέχνες με τους οποίους εμπλουτίστηκε το line-up των MTV VMA 2019 είναι παράλληλα υποψήφιοι προς βράβευση.

Η H.E.R. προτείνεται για τρία βραβεία, στις κατηγορίες «Best New Artist», «Push Artist Of The Year» και «Best R&B» για το «Could’ve Been» (feat. Bryson Tiller).

Η Normani διεκδικεί επίσης το βραβείο «Best R&B» με το «Waves» (feat. 6lack), ενώ ο Ozuna είναι υποψήφιος στην κατηγορία «Best Dance» για τη συνεργασία του με τον DJ Snake, τη Selena Gomez και την Cardi B στο «Taki Taki».

Στα MTV Video Music Awards 2019 θα τραγουδήσουν επίσης η Taylor Swift, ο Shawn Mendes και η Camila Cabello, οι Jonas Brothers σε μία ειδική εμφάνιση, ο Bad Bunny, η Rosalía με τον J Balvin, η Lizzo, ο Lil Nas X και η Missy Elliott, παραλήπτρια του «Michael Jackson Video Vanguard Award» για φέτος.

