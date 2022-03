Η Beyoncé τραγούδησε το «Be Alive» στην έναρξη των Όσκαρ 2022

Η Beyoncé έδωσε τον δικό της τόνο στη βραδιά των Όσκαρ.

Η Beyoncé άνοιξε το βράδυ της Κυριακής την τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2022 με ένα αφιέρωμα στις θρύλους του τένις Venus και τη Serena Williams.

Η εμφάνιση της Beyoncé παρουσιάστηκε στα περίφημα γήπεδα τένις που πήραν το όνομά τους «στην καρδιά του όμορφου Compton, όπου πραγματικά γίναμε επαγγελματίες αθλήτριες», όπως είπαν οι αδελφές προλογίζοντας την εμφάνιση.

Φυσικά, η Beyoncé ερμήνευσε το «Be Alive», το τραγούδι της για την ταινία «King Richard» με πρωταγωνιστή τον Will Smith που αναφέρεται στις αδελφές Williams.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με τις χορεύτριες της Beyoncé, ντυμένες με πράσινα σύνολα σε χρώμα μπάλας του τένις, να περπατούν σε έναν δρόμο του Compton του Λος Άντζελες προς το γήπεδο, περνώντας μπροστά από τα low-rider αυτοκίνητα που έγιναν παγκοσμίως γνωστά στα βίντεο του Dr. Dre και του Snoop Dogg τη δεκαετία του 1990.

Στη συνέχεια το θέαμα μεταφέρθηκε στο γήπεδο τένις, όπου η Beyoncé, πάνω σε μια μικρή πλατφόρμα συνοδευόταν από δεκάδες χορευτές και μουσικούς, με την κόρη της Blue Ivy, να χορεύει μπροστά.

Η τοποθεσία, όπου η Venus και η Serena Williams έκανε αδιάκοπες προπονήσεις στα νιάτα τους υπό το άγρυπνο βλέμμα του πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Will Smith στη βιογραφική ταινία «King Richard» – ήταν το ιδανικό οσκαρικό σκηνικό για το τραγούδι.

Τα γήπεδα του «Lueders Park» μετονομάστηκαν επίσημα σε «Venus and Serena Williams Court of Champion» το 2016.

Να σημειωθεί ότι ο Will Smith κέρδισε το βραβείο Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου για την πρωταγωνιστική συμμετοχή του στην ταινία «King Richard».

Το τραγούδι «Be Alive» της Beyoncé, το οποίο ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, αποτυπώνει τον αγώνα και την επιμονή της Venus και της Serena Williams, με τους στίχους του να εξυμνούν την υπερηφάνεια, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για την οικογένεια.

«Νιώθω τόσο ωραία, τόσο ωραία / Έχω όλη την οικογένειά μου στο πλευρό μου / Και θα κάτσουμε ξανά στην κορυφή του κόσμου / Δεν θα μπορούσα να σβήσω αυτό το Μαύρο ακόμα κι αν προσπαθούσα / Και δεν θα άλλαζα τίποτα / Γι’ αυτό σηκώνω το κεφάλι μου με υπερηφάνεια».

Η Beyoncé είναι κοντά στην οικογένεια Williams εδώ και πολλά χρόνια.

Η Serena Williams έκανε μια εμφάνιση στο μουσικό βίντεο της Beyoncé για το τραγούδι «Sorry» το 2016. Την ίδια χρονιά, η τραγουδίστρια παρακολούθησε μαζί με τον σύζυγό της JAY-Z τη σταρ του τένις να αγωνίζεται στο U.S. Open και στο Wimbledon.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνολικά φορά που η Beyoncé εμφανίζεται στα Βραβεία Όσκαρ.

Στην τελετή απονομής του 2005 ερμήνευσε τρία από τα πέντε τραγούδια που ήταν υποψήφια για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, το «Learn to Be Lonely» από το The Phantom of the Opera, το «Believe» από το The Polar Express (το οποίο το ερμήνευσε με τον Josh Groban) και το «Vois sur ton chemin (Look to Your Path)» από το The Chorus (μαζί με την American Boychoir).

Το 2007, τραγούδησε τρία τραγούδια από το «Dreamgirls» που ήταν υποψήφια για το βραβείο μαζί με την Jennifer Hudson, τη συμπρωταγωνίστριά της στην εν λόγω ταινία, η οποία κέρδισε το Όσκαρ του Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της. Η Beyoncé και η Jennifer Hudson ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τραγουδήσουν το «Love You I Do» και το «Listen» και μαζί με τον Keith Robinson και την Anika Noni Rose τραγούδησαν το «Patience».

Το 2009, η Beyoncé συνόδευσε τον οικοδεσπότη των Όσκαρ εκείνης της χρονιάς, τον Hugh Jackman και πολλούς άλλους αστέρες σε ένα medley που τίμησε τα κινηματογραφικά μιούζικαλ. Στο αφιέρωμα συμμετείχαν επίσης ο Zac Efron, η Vanessa Hudgens, η Amanda Seyfried και ο Dominic Cooper.