Beyoncé: Το βίντεο που έστειλε για το «One World: Together At Home»

Στα ανησυχητικά επίπεδα θανάτων Αφροαμερικανών από τον κορονοϊό αναφέρθηκε η Beyoncé.

Η Beyoncé δεν συμμετείχε επίσημα στη φιλανθρωπική συναυλία του «One World: Together At Home» που οργανώθηκε για να τιμήσει τους επαγγελματίες της υγείας, όμως φρόντισε να στείλει ένα βίντεο μέσα από το οποίο μοιράστηκε το δικό της μήνυμα για την περίσταση.

«Απόψε γιορτάζουμε τους αληθινούς ήρωες», τόνισε ξεκινώντας.

«Εκείνους που κάνουν την απόλυτη θυσία για να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς και υγιείς και να μας παρέχουν τροφή. Προς τους γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που είναι μακριά από τις οικογένειές τους για να φροντίσουν τις δικές μας, συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για την ασφάλειά σας», πρόσθεσε.

«Προς όσους δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των τροφίμων, στους διανομείς, στους μεταφορείς αλληλογραφίας και στους εργαζόμενος στην αποκομιδή απορριμμάτων, που δουλεύουν για να είμαστε ασφαλείς στα σπίτια μας, σας ευχαριστούμε για την ανιδιοτελή εξυπηρέτησή σας», είπε η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια η Beyoncé επέστησε την προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν οι Αφροαμερικανοί που εργάζονται εν μέσω της πανδημίας.

«Οι Μαύροι Αμερικανοί ανήκουν δυσανάλογα σε αυτά τα βασικά μέρη του εργατικού δυναμικού που δεν έχουν την πολυτέλεια να εργάζονται από το σπίτι. Οι αφροαμερικανικές κοινότητες έχουν πληγεί σοβαρά από αυτήν την κρίση», σχολίασε.

«Όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτός ο ιός σκοτώνει τους μαύρους ανθρώπους με εξαιρετικά ανησυχητικό ρυθμό εδώ στην Αμερική», ανέφερε.

Η Beyoncé σημείωσε επίσης ότι το 57% των θανάτων που έχουν προκληθεί από τον κορονοϊό στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας, είναι Αφροαμερικανοί.

«Σας παρακαλώ προστατεύστε τους εαυτούς σας. Είμαστε μία οικογένεια και σας χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τις φωνές σας και τις ικανότητές σας και τη δύναμή σας σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε πριν ολοκληρώσει το μήνυμά της.

«Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά σας παρακαλώ να είστε υπομονετικοί, να διατηρήσετε το κουράγιο σας, να διατηρήσετε την πίστη σας, να παραμείνετε αισιόδοξοι και να συνεχίσετε να προσεύχεστε για τους ήρωές μας. Καληνύχτα, και ο Θεός να σε ευλογεί», κατέληξε η Beyoncé.