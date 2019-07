«Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» αποτέλεσε έμπνευση για μία ξεχωριστή ηχητική εμπειρία.

Η Beyoncé παρουσιάζει μία νέα ηχητική εμπειρία στο άλμπουμ «The Lion King: The Gift» που περιέχει 14 καινούργια τραγούδια εμπνευσμένα από το remake της κλασικής ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» της Disney.

Η 37χρονη Αμερικανίδα έχει επιμεληθεί την παραγωγή του «The Lion King: The Gift» και ερμηνεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών.

Την αφορμή για τη δημιουργία του άλμπουμ έδωσε η πρωταγωνιστική συμμετοχή της Beyoncé στην ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», όπου δανείζει τη φωνή της στη Nala.

Στο «The Lion King: The Gift» τραγουδούν επίσης οι JAY-Z, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Childish Gambino, Jessie Reyez και μία σειρά από ανερχόμενους και ταλαντούχος καλλιτέχνες. Σε ένα τραγούδι εμφανίζεται η Blue Ivy, η μεγάλη κόρη της τραγουδίστριας.

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι βρήκαμε τα καλύτερα ταλέντα από την Αφρική, όχι μόνο μερικούς από τους αφρικανικούς ήχους. Ήθελα να ακολουθεί πιστά όσα είναι όμορφα στη μουσική στην Αφρική», σχολιάζει η Beyoncé για το «The Lion King: The Gift».

«Τη μίξη σε όλους αυτούς τους απίστευτους νέους ήχους έχουν κάνει παραγωγοί από την Αμερική. Έχουμε δημιουργήσει το δικό μας είδος και νιώθω σαν το soundtrack να αποκτά εικόνα μέσα στο μυαλό σας, είναι ένα ηχητικό τοπίο. Είναι κάτι περισσότερο από μουσική, γιατί κάθε κομμάτι λέει την ιστορία της ταινίας», συμπληρώνει.

«Αυτός είναι ο ηχητικός κινηματογράφος… Είναι μια νέα εμπειρία αφήγησης. Ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο από το να βρω μία συλλογή τραγουδιών που θα είναι εμπνευσμένα από την ταινία. Είναι μείγμα διαφορετικών μουσικών ειδών και συνεργασιών που δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο ήχο. Είναι επηρεασμένο από τα πάντα, από R&B, pop, hip hop και Afro Beat», τονίζει.

Πριν από κάθε τραγούδι του «The Lion King: The Gift» υπάρχει ένα σύντομο απόσπασμα από την ταινία, συνδέοντας τη μουσική με τις θαυμαστές αφηγήσεις του έργου.

«Ήθελα να πραγματοποιήσει ο καθένας το δικό του ταξίδι για να συνδεθεί με την ιστορία. Κάθε τραγούδι γράφτηκε για να αναδείξει την αφήγηση της ταινίας, δίνοντας την ευκαιρία στον ακροατή να φανταστεί τους δικούς του συμβολισμούς, καθώς ακούει μια νέα, σύγχρονη ερμηνεία», συνεχίζει.

Για την Beyoncé ήταν σημαντικό ότι τα τραγούδια δεν δημιουργήθηκαν μόνο από ενδιαφέροντες και ταλαντούχους καλλιτέχνες, αλλά και από τους καλύτερους Αφρικανούς παραγωγούς. καθώς η ταινία έχει τις ρίζες της στην Αφρική. «Η αυθεντικότητα και η καρδιά ήταν σημαντικά στοιχεία για εμένα», αναφέρει.

Προάγγελος του άλμπουμ ήταν η μαγική μπαλάντα «Spirit».

Το «The Lion King: The Gift» κυκλοφορεί από τις Parkwood Entertainment / Columbia Records / Sony Music. Σε Ελλάδα και Κύπρο θα είναι διαθέσιμο από την Panik Records.



Το tracklist του «The Lion King: The Gift»:

1. «Bigger» – Βeyoncé

2. «Find Your Way Back (Circle of Life)» – Βeyoncé

3. «Don’t Jealous Me» – Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi

4. «Ja Ara E» – Burna Boy

5. «The Nile» – Βeyoncé, Kendrick Lamar

6. «Mood 4 Eva» – Βeyoncé, JAY-Z, Childish Gambino

7. «Water» – Salatiel, Pharrell, Βeyoncé

8. «Brown Skin Girl» – Blue Ivy Carter, SAINt JHN, WizKid, Βeyoncé

9. «Keys to the Kingdom» – Tiwa Savage, Mr. Eazi

10. «Otherside» – Βeyoncé

11. «Already» – Βeyoncé, Shatta Wale

12. «My Power» – Tierra Whack, Βeyoncé, Busiswa, Yemi Alade, Moonchild Sanelly

13. «Scar» – 070 Shake, Jessie Reyez

14. «Spirit» – Βeyoncé