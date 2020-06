Για το φιλανθρωπικό έργο της θα βραβευθεί η Beyoncé.

Η Beyoncé θα τιμηθεί με το «Ανθρωπιστικό Βραβείο» των BET Awards 2020, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες.

Τα μουσικά βραβεία του τηλεοπτικού δικτύου BET (Black Entertainment Television) θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Ιουνίου με μία εικονική τελετή απονομής την οποία θα παρουσιάσει η Amanda Seales, κωμικός, ηθοποιός, DJ, συγγραφέας και ποιήτρια.

Η Beyoncé θα παραλάβει το Ανθρωπιστικό Βραβείο χάρη στη συνεργασία της με τη UNICEF και στην πρωτοβουλία «Formation Scholars» του ιδρύματός της BeyGOOD.

Το «Formation Scholars» αποτελεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών που δίνει κάθε χρόνο την ευκαιρία σε τέσσερις νεαρές γυναίκες να σπουδάσουν δημιουργικές τέχνες, μουσική, λογοτεχνία ή αφροαμερικανικές σπουδές στα φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα Berklee College of Music, Howard University, Parsons School of Design και Spelman College.

Τον περασμένο Μάιο η 38χρονη τραγουδίστρια και η μητέρα της, Tina Knowles Lawson, δημιούργησαν κινητές μονάδες για την πραγματοποίηση δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων για τον COVID-19 στους κατοίκους του Χιούστον.

Συγχρόνως η Βeyoncé είναι υποψήφια για τέσσερα βραβεία στα φετινά BET Awards.

Συγκεκριμένα το «Homecoming: The Live Album» είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το «Homecoming: A Film by Beyoncé» για την Καλύτερη Ταινία, το single «Brown Skin Girl» με τους Blue Ivy, WizKid και SAINt JHN διεκδικεί το BET HER Award, ενώ η ίδια η ‌Beyoncé είναι υποψήφια για την Καλύτερη Γυναίκα R&B / Pop Καλλιτέχνιδα.

Στο παρελθόν το «Ανθρωπιστικό Βραβείο» των BET Awards έχει απονεμηθεί, μεταξύ άλλων, στους Nipsey Hussle (2019), Chance the Rapper (2017), John Legend (2010), Alicia Keys & Wyclef Jean (2009), Quincy Jones (2008), Μοχάμεντ Άλι (2002).