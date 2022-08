Η Beyoncé θα αλλάξει τους προσβλητικούς στίχους στο τραγούδι «Heated» του «Renaissance»

Η Beyoncé προκάλεσε αντιδράσεις επειδή χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο που αφαίρεσε η Lizzo από το «Grrrls» μετά από παρόμοια κριτική.

Η Beyoncé ανακοίνωσε θα αντικαταστήσει έναν στίχο στο νέο άλμπουμ της «Renaissance» που προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διακρίσεις κατά των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το τραγούδι «Heated» από το «Renaissance» περιλαμβάνει τη λέξη «spaz» (σπαστικός) κατά τη διάρκεια ενός στίχου στον οποίο η Beyoncé τραγουδά: «Spazzin’ on that ass, spazz on that ass».

Η ιατρική πάθηση από την οποία προέρχεται ο αργκό όρος είναι η «σπαστικότητα», ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε άτομα με βλάβες ή διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ως κλινικό εύρημα, δηλώνει βλάβη ή διαταραχή στα τμήματα του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού τα οποία ελέγχουν την εκούσια κινητικότητα.

Εκτός από τις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπέρμαχος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και συγγραφέας Hannah Diviney έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα The Guardian τη Δευτέρα 1 Αυγούστου, στο οποίο ανέφερε ότι η «καρδιά της βούρκωσε» όταν άκουσε τον επίμαχο στίχο της Beyoncé στο «Heated».

«Δεν συμβαίνει πολύ συχνά να μην ξέρω τι να πω, να μένω άφωνη από την άγνοια, τη θλίψη και έναν υποβόσκοντα θυμό που γεννιέται από την εξάντληση μέχρι το κόκαλο. Αλλά έτσι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή», περιέγραψε η Diviney, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει μόλις έξι εβδομάδες από τότε που κατήγγειλε τη Lizzo για τη χρήση της ίδιας λέξης στο τραγούδι της «Grrrls».

«Η αφοσίωση της Beyoncé στην αφήγηση ιστοριών μουσικά και οπτικά είναι απαράμιλλη, όπως και η δύναμή της να κάνει τον κόσμο να δίνει προσοχή στις ιστορίες, στους αγώνες και στην διαφοροποιημένη βιωματική εμπειρία του να είσαι μαύρη γυναίκα… Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη χρήση γλώσσας που κάνει που κάνει διακρίσεις εναντίον των ατόμων με αναπηρία», πρόσθεσε.

Η ομάδα της Beyoncé δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αντικατάσταση της συγκεκριμένης λέξης από τους στίχους του τραγουδιού «Heated».

«Η λέξη, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα με επιβλαβή τρόπο, θα αντικατασταθεί», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από την ομάδα της τραγουδίστριας.

Στην ίδια κίνηση προχώρησε και η Lizzo πριν από λίγες εβδομάδες όταν προκλήθηκαν αντιδράσεις για τη χρήση του ίδιου όρου στο τραγούδι «Grrrls» από το νέο άλμπουμ της «Special» και αντικατέστησε σύντομα το τραγούδι στις ψηφιακές πλατφόρμες με μία ανανεωμένη έκδοση που δεν χρησιμοποιούσε τη λέξη.

Ενώ ένα τραγούδι μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στις ψηφιακές πλατφόρμες, η αρχική εκδοχή του «Heated», που προκάλεσε αντιδράσεις, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις CD του «Renaissance» που έχουν ήδη κυκλοφορήσει και βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων στο εξωτερικό.

Το «Heated» πιθανώς θα αντικατασταθεί στην επόμενη παρτίδα των CDs του «Renaissance» που θα μπει στην παραγωγή.