Καθηλώνει το διπλό video clip της Beyoncé.

Η Beyoncé ετοίμασε μία εκπληκτική ταινία μικρού μήκους συνδυάζοντας τα τραγούδια «Spirit» και «Bigger» από το «The Lion King: The Gift».

To «The Lion King: The Gift» είναι ένα άλμπουμ φόρος τιμής στη θρυλική ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», εξ ολοκλήρου επιμελημένο με αριστοτεχνία από την Beyoncé.

Ενώνοντας τους αγαπημένους της παραγωγούς με τους πιο ταλαντούχους και σημαντικούς καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής της εποχής μας, καταφέρνει να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την αυθεντική αφρικάνικη μουσική.

Το άλμπουμ συμπεριλαμβάνει 13 νέα τραγούδια και μία διασκευή του πολυβραβευμένου τραγουδιού «The Circle of Life».

Τα νέα tracks ερμηνεύονται από την ίδια την τραγουδίστρια αλλά και από μία πολύπλευρη «συμφωνία» γεμάτη με αφρικανικές επιρροές από όλες τις γωνιές της ηπείρου, αναπάντεχες συνεργασίες δημιουργώντας παλλόμενους ρυθμούς που «γιορτάζουν» την αφρικανική διασπορά.

Μετά την κυκλοφορία του μαγικού music video για το τραγούδι «Spirit» του άλμπουμ, η Beyoncé αποκαλύπτει το extended cut των γυρισμάτων και δημιουργεί ένα διπλό video clip διάρκειας σχεδόν εννέα λεπτών, στο οποίο ενώνει το «Spirit» και το «Bigger».

Εμφάνιση – έκπληξη πραγματοποιεί η κόρη της διάσημης τραγουδίστριας, η Blue Ivy.

To «The Lion King: The Gift» είναι μία επιστολή αγάπης στην Αφρική, που τονίζει το σκηνικό της ταινίας που έχει τις ρίζες της στον αφρικανικό πολιτισμό και τις θαυμαστές αφηγήσεις της.