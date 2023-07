Η Beyoncé κυκλοφορεί συλλογή κοσμημάτων περιορισμένης έκδοσης με την Tiffany & Co.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα παραχωρηθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών της Beyoncé, του Jay-Z και της Tiffany & Co.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας της «Renaissance World Tour», η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 συναυλίες, η Beyoncé εμφανίζεται με εξαιρετικά, ειδικά σχεδιασμένα κοσμήματα από την Tiffany & Co.

Εκτός από τα κομμάτια που δημιουργήθηκαν ειδικά για εκείνη, η Beyoncé φοράει επίσης κοσμήματα των σειρών Tiffany HardWear και Elsa Peretti, μεταξύ άλλων εμβληματικών δημιουργιών της Tiffany.

Η συμβολή της Tiffany ως επίσημου προμηθευτή κοσμημάτων της παγκόσμιας περιοδείας «Renaissance World Tour» αποτελεί φυσική προέκταση της καμπάνιας «Lose Yourself in Love» της εταιρείας με πρωταγωνίστρια την Beyoncé το 2022.

Διαφήμιση

Στην ταινία μικρού μήκους για την καμπάνια, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το Studio 54, η Beyoncé εμφανίστηκε σε ένα περιβάλλον νυχτερινής διασκέδασης φορώντας ένα custom κολιέ Tiffany HardWear και θεαματικά διαμαντένια κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού 10 καρατίων και βραχιολιών Lock με διαμάντια.

Για να γιορτάσει την επιτυχία της περιοδείας «Renaissance World Tour», η εταιρεία ανακοινώνει την επιστροφή της συλλογής Tiffany x Beyoncé, η οποία θα είναι διαθέσιμη online από το Σάββατο 29 Ιουλίου.

Στα αντικείμενα της capsule συλλογής περιορισμένης έκδοσης περιλαμβάνεται το χαρακτηριστικό άλογο από το εξώφυλλο του άλμπουμ και της περιοδείας «Renaissance» της Beyoncé στα μενταγιόν «Return to Tiffany» σε σχήμα καρδιάς της Tiffany & Co. με τη φράση «Welcome to the Renaissance, Beyoncé 925».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Beyoncé: Κυκλοφορεί το πρώτο της άρωμα μετά από 10 χρόνια

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της συλλογής θα παραχωρηθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών About Love, μίας συνεργασίας μεταξύ της Tiffany, του Ιδρύματος BeyGOOD της Beyoncé και του Ιδρύματος Shawn Carter του Jay-Z.

Τα χρήματα θα διατεθούν υπέρ πέντε Ιστορικά Μαύρων Κολεγίων και Πανεπιστημίων (HBCU) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παγκόσμια περιοδεία «Renaissance World Tour» της Beyoncé ξεκίνησε από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 10 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του «Renaissance World Tour», η Beyoncé, ένα είδωλο της σύγχρονης δημοφιλούς κουλτούρας, θαμπώνει το κοινό σε όλο τον κόσμο με custom δημιουργίες και σχέδια εμπνευσμένα από τα εκτεταμένα αρχεία και τις κεντρικές συλλογές της Tiffany & Co.

Εκτός από αυτά τα κοσμήματα, το κοινό μπορεί να δει την Beyoncé με custom αξεσουάρ που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με παγκόσμιους σχεδιαστές και συνεργάτες.

Το πρώτο κομμάτι είναι ένα σκουλαρίκι με ένα λευκό διαμάντι 4,5 καρατίων, το οποίο παρουσιάστηκε στην πρώτη της συναυλία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και θα το φοράει η Beyoncé καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας της.