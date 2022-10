Η Beyoncé ξυπνά αναμνήσεις από το Studio 54 στο video του «Summer Renaissance»

Το «Summer Renaissance» απέκτησε ένα σύντομο μουσικό βίντεο.

Η Beyoncé δημοσίευσε το πρώτο μουσικό βίντεο από το άλμπουμ της «Renaissance» για τις ανάγκες της νέας καμπάνιας «Lose Yourself in Love» στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Tiffany & Co.

Το ασπρόμαυρο βίντεο για το τραγούδι «Summer Renaissance», με το οποίο ολοκληρώνεται το άλμπουμ «Renaissance», σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με Grammy Mark Romanek («One Hour Photo», «Never Let Me Go»).

Το βίντεο διάρκειας μόλις ενός λεπτού ξυπνά αναμνήσεις από την εποχή της ντίσκο στο Studio 54, με την Beyoncé να περπατάει σε ένα σκοτεινό σοκάκι με ένα ογκώδες, λαμπερό φόρεμα, πριν κάνει μία εντυπωσιακή είσοδο σε ένα γεμάτο κλαμπ και τραβήξει τα βλέμματα του DJ, ενώ φυσικά είναι γεμάτη κοσμήματα.

Στην ξέφρενη σκηνή που ακολουθεί συνωστίζονται γύρω της 90 χορευτές, με αρκετούς από αυτούς να κάνουν ακροβατικές κινήσεις στο κέντρο της πίστας. Προς το τέλος, η Beyoncé ανεβαίνει σε ένα τεράστιο ημιδιαφανές άλογο καθώς τραγουδάει για «ένα γύρο χειροκροτημάτων».

Ο Mark Romanek γύρισε το βίντεο χρησιμοποιώντας μία σπάνια κάμερα 65mm ως «εξερεύνηση της ατρόμητης δημιουργικότητας», όπως δήλωσε στο The Hollywood Reporter ο Alexandre Arnault, εκτελεστικός αντιπρόεδρος προϊόντων και επικοινωνίας της Tiffany & Co.

«Η καμπάνια “Lose Yourself in Love” εκφράζει την ομορφιά της αγάπης για τον εαυτό μας και την ενδυναμωμένη κομψότητα», εξήγησε.

«Η Beyoncé αποτελεί έμπνευση για τόσους πολλούς, επειδή πρεσβεύει αυτές τις αρετές. Είναι τιμή μας που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας για δεύτερη συνεχή χρονιά και εγκαινιάζουμε μία νέα συναρπαστική εποχή αγάπης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το THR, η Beyoncé φοράει στο βίντεο ένα δαχτυλίδι με ένα στρογγυλό διαμάντι με μπριγιάν άνω των 10 καρατίων σε ένα πλαίσιο από πλατίνα, καθώς και ένα κολιέ και σκουλαρίκια από τον γνωστό σχεδιαστή Jean Schlumberger της Tiffany & Co.

Φορά επίσης ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε ειδικά για την καμπάνια «Lose Yourself», ένα «σχέδιο μεγάλης κλίμακας εμπνευσμένο από το κολιέ με κλιμακωτούς κρίκους» από τη συλλογή HardWear της Tiffany & Co.

Το κομμάτι διαθέτει κρίκους από χρυσό 18 καρατίων τρεις φορές το μέγεθος του αρχικού κολιέ. Περιορισμένα τεμάχια του κολιέ θα πωλούνται από τις 23 Οκτωβρίου.

Το «Renaissance», το έβδομο άλμπουμ της Beyoncé, κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Το τραγούδι «Summer Renaissance» Περιέχει από την επιτυχία «I Feel Love» της Donna Summer από το 1977.