Ένα μαγικό video clip για ένα υπέροχο τραγούδι.

Η Beyoncé μοιράζεται το video clip για το θεσπέσιο τραγούδι «Spirit» συγχρόνως ανακοινώνει το tracklist και τα ονόματα που συμμετέχουν στο πολυαναμενόμενο άλμπουμ «The Lion King: The Gift».

Η αστέρας της μουσικής διαθέτει επιτελικό ρόλο στη δημιουργία του «The Lion King: The Gift», μιας δισκογραφικής δουλειάς που περιέχει 14 τραγούδια εμπνευσμένα από την επερχόμενη ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

Η Beyoncé διατελεί παραγωγός και επιμελήτρια του εγχειρήματος, ενώ ερμηνεύει τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ (10 από τα 14), είτε μόνη της είτε καθώς μοιράζεται το μικρόφωνο με άλλους συναδέλφους της.

Αφορμή για την εμπλοκή της Αμερικανίδας στο «The Lion King: The Gift» στάθηκε η συμμετοχή της στο reboot της κλασικής ταινίας της Disney, στην οποία δανείζει τη φωνή της στη Nala.

Στο «The Lion King: The Gift» συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Childish Gambino, Jessie Reyez και άλλοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες. Η «Queen B» θα μοιραστεί επίσης το μικρόφωνο τόσο με το σύζυγό της, το διάσημο ράπερ JAY-Z, όσο και με τη μεγάλη κόρη τους Blue Ivy.

Προάγγελος του άλμπουμ είναι το εκπληκτικό τραγούδι «Spirit», το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και τώρα οπτικοποιείται με ένα υπέροχο video clip.

Τα γυρίσματα έγιναν σε ένα τοπίο που παραπέμπει σε αφρικανική έρημο, ενώ παρεμβάλλονται εντυπωσιακά πλάνα από την ταινία «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Cameo εμφάνιση κάνει η 7χρονη Blue Ivy.

Το άλμπουμ «The Lion King: The Gift» θα κυκλοφορήσει από τη Walt Disney Records και τις Parkwood Entertainment / Columbia Records / Sony Music στις 19 Ιουλίου, την ημέρα πρεμιέρας της ταινίας στις ΗΠΑ.

Το tracklist του «The Lion King: The Gift»:

1. «Bigger» – Βeyoncé

2. «Find Your Way Back (Circle of Life)» – Βeyoncé

3. «Don’t Jealous Me» – Tekno, Yemi Alade, Mr. Eazi

4. «Ja Ara E» – Burna Boy

5. «The Nile» – Βeyoncé, Kendrick Lamar

6. «Mood 4 Eva» – Βeyoncé, JAY-Z, Childish Gambino

7. «Water» – Salatiel, Pharrell, Βeyoncé

8. «Brown Skin Girl» – Blue Ivy Carter, SAINt JHN, WizKid, Βeyoncé

9. «Keys to the Kingdom» – Tiwa Savage, Mr. Eazi

10. «Otherside» – Βeyoncé

11. «Already» – Βeyoncé, Shatta Wale

12. «My Power» – Tierra Whack, Βeyoncé, Busiswa, Yemi Alade, Moonchild Sanelly

13. «Scar» – 070 Shake, Jessie Reyez

14. «Spirit» – Βeyoncé