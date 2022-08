Η Beyoncé συναντά τον Ronald Isley στο «Make Me Say It Again, Girl» των The Isley Brothers

Η Beyoncé δίνει το δικό της χρώμα στο κλασικό soul τραγούδι της δεκαετίας του ’70.

Η Beyoncé και ο Ronald Isley συνεργάζονται σε μία νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού των «Make Me Say It Again Girl» των The Isley Brothers.

Η συνεργασία των δύο πλευρών θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ των The Isley Brothers, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Στην επανεκτέλεση του «Make Me Say It Again Girl», η Beyoncé και ο Ronald Isley ανταλλάσσουν στίχους που αναφέρονται στην αφοσίωση. «Πιστεύω ότι είσαι ένα ουράνιο τόξο», τραγουδάει η Bey και ο Isley συνεχίζει: «Όλος ο ουρανός που πρέπει να δω».

Η Beyoncé κάνει επίσης ονειρικά φωνητικά σε όλο το τραγούδι, προσθέτοντας έναν αποπνικτικό ψίθυρο στην απαλή τενόρο φωνή του Isley. Το τραγούδι τελειώνει με ένα χαρακτηριστικό a cappella outro της Queen Bey.

Σε συνέντευξή του στο Billboard, ο Ronald Isley αποκάλυψε ότι «συνάντησε και μίλησε με την Beyoncé όταν εκείνη μόλις ξεκινούσε με τις Destiny’s Child» και δήλωσε ότι «η συνεργασία με την Beyoncé ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε» όταν άρχισε να ετοιμάζει το νέο άλμπουμ του.

Η σύζυγος του Isley, Kandy, πρόσθεσε: «Η Tina Knowles-Lawson (η μητέρα της Beyoncé) συνέβαλε πολύ ώστε να ξεκινήσει αυτός ο δίσκος και να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Αγαπά τους The Isley Brothers και η κόρη της μεγάλωσε ακούγοντας αυτό το είδος μουσικής. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα χέρια του Θεού ήταν πάνω σε όλο αυτό το έργο».

Το «Make Me Say It Again, Girl» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Heat Is On» των The Isley Brothers που κυκλοφόρησε το 1975 και είχε αρχικά τον τίτλο «Make Me Say It Again Girl (Part 1 & 2)». Το «The Heat Is On» έγινε το πρώτο άλμπουμ των The Isley Brothers που ανέβηκε στο No. 1 των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι «Second Nature» από το πρώτο άλμπουμ των Destiny’s Child χρησιμοποιούσε ως sample το «Make Me Say It Again Girl (Part 1 & 2)» και σχεδόν 25 χρόνια αργότερα, σε μία συγκινητική στιγμή, η Beyoncé συναντά τον ίδιο τον Ronald Isley σε μία διασκευή του κλασικού τραγουδιού.

Παράλληλα, η Beyoncé απολαμβάνει την κορυφή των charts με το νέο άλμπουμ της «Renaissance» και με το τραγούδι της «Break My Soul», τα οποία ανέβηκαν ταυτόχρονα στο No. 1 του Billboard 200 και του Billboard Hot 100 αντίστοιχα.