Η Beyoncé αποκαλύπτει το tracklist του νέου άλμπουμ «Renaissance»

Το tracklist του νέου άλμπουμ της Beyoncé.

Η Beyoncé έδωσε στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της «Renaissance», το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα δισκογραφική δουλειά της μπαίνει στην τελική ευθεία, η Beyoncé αποκαλύπτει ένα ακόμα κομμάτι του παζλ του «Renaissance», μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ και της ημερομηνίας κυκλοφορίας του και την άφιξη του πρώτου του single.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Beyoncé στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το «Renaissance» θα περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια.

Μεταξύ αυτών το «Break My Soul», το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει για να προετοιμάσει το έδαφος για το άλμπουμ, καθώς και τραγούδια με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «I’m That Girl», «Alien Superstar», «Church Girl», «Plastic Off The Sofa», «Virgo’s Groove», «Thique», «America Has A Problem» και «Summer Renaissance».

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το «Renaissance» θα περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

Αν θα μπορούσαν να προκύψουν κάποια συμπεράσματα μόνο και μόνο από το tracklist του «Renaissance», η Beyoncé είναι πιθανό να ασχοληθεί στο νέο άλμπουμ της τόσο με την ενδυνάμωση («Thique») όσο και με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα «America Has A Problem», θέματα που ούτως ή άλλως διατρέχουν τη δουλειά της μέχρι σήμερα.

Όταν η Beyoncé αποκάλυψε το εντυπωσιακό εξώφυλλο του «Renaissance», νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εξήγησε ότι ο στόχος της με τη δημιουργία του άλμπουμ ήταν να «δημιουργήσει ένα ασφαλές μέρος».

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ μου επέτρεψε να ονειρευτώ και να βρω διέξοδο σε μία τρομακτική εποχή για τον κόσμο. Μου επέτρεψε να νιώσω ελεύθερη και περιπετειώδης σε μία εποχή που ελάχιστα άλλα κινούνταν», ανέφερε η τραγουδίστρια σε σημείωμά της.

Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος χωρίς κριτική. Ένα μέρος για να είμαι απαλλαγμένη από την τελειομανία και την υπερβολική σκέψη. Ένα μέρος για να φωνάξω, να απελευθερωθώ, να νιώσω ελευθερία», εξήγησε.

«Ήταν μία υπέροχη εμπειρία εξερεύνησης. Ελπίζω να βρείτε χαρά σε αυτή τη μουσική. Ελπίζω να σας εμπνεύσει να απελευθερωθείτε. Και να νιώσετε τόσο μοναδικοί, δυνατοί και σέξι όσο είστε», σημείωσε η Beyoncé.

Tο πρώτο single του «Renaissance», το «Break My Soul», χρησιμοποιεί samples από την κλασική επιτυχία «Show Me Love» της Robin S. από το 1993 και διαθέτει τη συμμετοχή της Big Freedia.

Το «Break My Soul» ανέβηκε στο No. 7 του Billboard Hot 100 και έγινε το εικοστό τραγούδι στη σόλο καριέρα της Beyoncé που εμφανίζεται στο Top 10 του chart.

Το νέο άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé θα κυκλοφορήσει από τις Parkwood Entertainment και Columbia Records / Sony Music στις 29 Ιουλίου.

/https://twitter.com/BeyLegion/status/1549851335159422978

Το tracklist του «Renaissance»

1. I’m That Girl

2. Cozy

3. Alien Superstar

4. Cuff It

5. Energy

6. Break My Soul

7. Church Girl

8. Plastic Off the Sofa

9. Virgo’s Groove

10. Move

11. Heated

12. Thique

13. All Up in Your Mind

14. America Has a Problem

15. Pure/Honey

16. Summer Renaissance