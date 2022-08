Beyoncé: Το «Renaissance» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200

Το έβδομο σόλο άλμπουμ της Beyoncé που ανεβαίνει στην κορυφή των charts.

Το νέο άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του 2022 από γυναίκα και τη δεύτερη καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση της χρονιάς συνολικά.

Το «Renaissance» κατακτά την κορυφή του chart έχοντας σημειώσει πωλήσεις ισοδύναμες των 332.000 album στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με τη Luminate.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Renaissance», το έβδομο σόλο Νο. 1 άλμπουμ της Beyoncé, είναι το πρώτο άλμπουμ από γυναίκα που κυριαρχεί στην κορυφή του Billboard 200 το 2022. Η τελευταία γυναίκα που ανέβηκε στο Νο. 1 ήταν η Adele με το «30», το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για έξι εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, τον Νοέμβριο του 2021.

Από τις 332.000 πωλήσεις του «Renaissance» στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις albums ανέρχονται σε 190.000, 138.000 είναι οι μονάδες που αντιστοιχούν στα 179,06 εκατομμύρια streams του άλμπουμ και 4.000 ήταν οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Το «Renaissance» είναι το έβδομο σόλο άλμπουμ της Beyoncé και το πρώτο μετά το «Lemonade» το 2016.

Ενδιάμεσα, συνεργάστηκε με τον σύζυγό της JAY-Z στο «Everything Is Love» (2018), κυκλοφόρησε το «Homecoming: The Live Album» (2019) και επιμελήθηκε το «The Lion King: The Gift» (2019). Και τα τρία συγκεκριμένα άλμπουμ ανέβηκαν στην πρώτη πεντάδα του Billboard 200.

Και τα επτά σόλο άλμπουμ της Beyoncé έχουν κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard, ξεκινώντας από το «Dangerously in Love» το 2003.

Το 2022, το μόνο άλμπουμ που κατέγραψε υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν το «Harry’s House» του Harry Styles, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με πωλήσεις ισοδύναμες των 521.000 albums. Συνεπώς, η Columbia Records έχει και τα δύο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ για τη φετινή χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το «Renaissance» σημείωσε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του 2022 μεταξύ των άλμπουμ γυναικών και ξεπερνά το «Special» της Lizzo, το οποίο συγκέντρωσε 69.000 μονάδες την εβδομάδα που έληξε στις 21 Ιουλίου.

Όσον αφορά τις καθαρές πωλήσεις άλμπουμ, το «Renaissance», με 190.000 πωλήσεις, καταγράφει την τρίτη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ το 2022 και την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων από γυναίκα.

Τα μόνα άλμπουμ που είχαν υψηλότερες πωλήσεις μέχρι στιγμής φέτος σε μία εβδομάδα ήταν το «Proof» των BTS (266.000) και το «Harry’s House» του Harry Styles (330.000).

Παράλληλα, το «Renaissance» κάνει ντεμπούτο και στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, χαρίζοντας στην Beyoncé το τέταρτο σόλο Νο. 1 άλμπουμ της καριέρας της στην τοπική αγορά.