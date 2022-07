Beyoncé: Το νέο άλμπουμ «Renaissance» κυκλοφορεί

Ακούστε το νέο άλμπουμ της Beyoncé.

Η Beyoncé κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «Renaissance» και ανοίγει το πρώτο κεφάλαιο μίας τριλογίας που έχει πολλά να προσφέρει.

Με μία πρώτη ματιά, ο τίτλος του «Renaissance» θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μία αναγέννηση της ίδιας της Beyoncé. Ωστόσο, η αναγέννηση που λαμβάνει χώρα είναι η αναβίωση της disco και της house στο πρώτο άλμπουμ της Queen μετά από έξι χρόνια.

Το «Renaissance», είναι προσεκτικά σχεδιασμένο όσον αφορά την επιλογή των samples και των συμμετοχών για να προσφέρει μία νέα ερμηνεία και να επαναπροσδιορίσει τις ιδέες της disco και της house.

Το άλμπουμ διακατέχεται από μία σημαντική αίσθησης ελευθερίας, που αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται η Beyoncé.

Εκτός από τον Pharrell Williams και τον The-Dream, που ανήκουν στη συνήθη ομάδα των συνεργατών της, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της alt-pop όπως ο AG Cook και ο BloodPop.

Η Beyoncé αναδεικνύει ακόμη τις συχνά αδικημένες μαύρες γυναίκες πρωτοπόρους της dance μουσικής, όπως η Honey Dijon και η Grace Jones και περνάει απρόσκοπτα από την disco groovy μουσική του Nile Rogers στην ηλεκτρονική παραγωγή του Skrillex.

Οι επιλογές της Beyoncé μεταφράζονται τέλεια σε μουσικά στιγμιότυπα του χρόνου και τιμούν κάθε επιρροή του «Renaissance» κάτω από μία μεγάλη στέγη.

Tο πρώτο single του «Renaissance» ήταν το απελευθερωτικό το «Break My Soul», με τη συμμετοχή της Big Freddia, το οποίο έγινε το εικοστό τραγούδι στη σόλο καριέρα της Beyoncé που εμφανίζεται στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Το σημείωμα της Beyoncé

Η Beyoncé ανάρτησε στην επίσημα ιστοσελίδα της ένα μήνυμα στο οποίο εξηγεί την έμπνευση και την ιδέα του άλμπουμ, ενώ αποκάλυψε επίσης ότι το «Renaissance» αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο μίας δισκογραφικής τριλογίας.

«Αυτό το έργο που αποτελείται από τρία μέρη ηχογραφήθηκε σε διάστημα τριών ετών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. μία εποχή που έπρεπε να μείνω αδρανής, αλλά και μία εποχή που θεωρούσα ότι ήταν η πιο δημιουργική.

Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ μου επέτρεψε να βρω ένα μέρος για να ονειρευτώ και να βρω διέξοδο κατά τη διάρκεια μιας τρομακτικής περιόδου για τον κόσμο. Μου επέτρεψε να νιώσω ελεύθερη και περιπετειώδης σε μια εποχή που ελάχιστα άλλα κινούνταν.

Πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος χωρίς κριτική. Ένα μέρος για να είμαι απαλλαγμένη από την τελειομανία και την υπερβολική σκέψη. Ένα μέρος για να φωνάξω, να απελευθερωθώ, να νιώσω ελευθερία. Ήταν μία όμορφη εμπειρία εξερεύνησης.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Rumi, τον Sir και την Blue που μου επέτρεψαν να έχω το χώρο, τη δημιουργικότητα και την έμπνευση.

Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον όμορφο σύζυγό μου και μούσα μου, που με στήριζε κατά τη διάρκεια εκείνων των ξενυχτιών στο στούντιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον θείο μου Johnny. Ήταν η νονά μου και ο πρώτος άνθρωπος που μου παρουσίασε αρκετή από τη μουσική και την κουλτούρα που αποτέλεσε έμπνευση για αυτό το άλμπουμ.

Ευχαριστώ όλους τους πρωτοπόρους που γέννησαν την κουλτούρα, όλους τους έκπτωτους αγγέλους των οποίων η συνεισφορά δεν αναγνωρίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι μία γιορτή για εσάς. Ευχαριστώ την ομάδα μου στην Parkwood, την Dream, και όλους τους ταλαντούχους παραγωγούς που συμμετείχαν. Μαμά, σε αγαπώ.

Στον πατέρα μου, τον αυθεντικό μου, τον πρώτο μου δάσκαλο: Με εμπνέεις σε κάθε κίνηση που κάνω. Σε αγαπώ.

Σε όλους τους θαυμαστές μου: Ελπίζω να βρείτε χαρά σε αυτή τη μουσική. Ελπίζω να σας εμπνεύσει να απελευθερωθείτε. Χα! Και να νιώσετε τόσο μοναδικοί, δυνατοί και σέξι όσο είστε», έγραψε η Beyoncé.

Αναγέννηση = μουσική χωρίς κανόνες

Το «Renaissance» βασίζεται στην ιδέα της προοδευτικής και απαλλαγμένης από κανόνες μουσικής, με την Beyoncé να επανεφευρίσκει το παλιό και να ανανεώνει το νέο.

Είτε πρόκειται για την προοδευτική R& B του «Thique», είτε για στιγμές με συνοπτικές επιρροές Afrobeat, είτε για το αφηρημένο στυλ παραγωγής του A. G. Cook στο «All up In Your Mind», η Beyoncé παίρνει κάθε φορά το βιβλίο με τους κανόνες και το πετάει από το παράθυρο, επιλέγοντας αντ’ αυτού μουσικές που ταξιδεύουν από τη μία ιδέα στην άλλη.

Ο ρυθμός του άλμπουμ μοιάζει με έναν DJ που παίζει συνέχεια τραγούδια σε ένα κλαμπ και το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει με μια λαμπερή βραδινή έξοδο. Υπό παρόμοιο πρίσμα, η Beyoncé παίζει με τη δομή και τις φόρμες σε όλο το «Renaissance» και κάνει τον ακροατή να αναρωτιέται γιατί αυτές οι δομές υπήρχαν εξαρχής.

Θεματικά, το «Renaissance» διακατέχεται μία ανέμελη, νυχτερινή ατμόσφαιρα με νύξεις σχετικά με το σεξ, την αυτοεπιβεβαίωση και τον αντικαπιταλισμό.

Το «Renaissance» είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Beyoncé μέχρι σήμερα. Δεν βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων δουλειών της, αλλά αντίθετα χαράζει τον δικό του δρόμο, πηγαίνοντας σε μέρη που δεν πιστεύαμε ότι θα πήγαινε η Beyoncé.

Τα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο άλμπουμ της άξιζαν πραγματικά την αναμονή.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: