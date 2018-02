Πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η Beyoncé;

Ένα νέο κέρινο ομοίωμα της Beyoncé έχει σπείρει το διχασμό στο διαδίκτυο και αυτή τη φορά οι αντιδράσεις… έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Η ομολογουμένως αποτυχημένη προσπάθεια του γλύπτη να αναπαραστήσει τη διάσημη τραγουδίστρια έχει πυροδοτήσει πολλά σχόλια στον κόσμο του διαδικτύου, ειδικά στο Twitter, όπου οι χρήστες της πλατφόρμας στέκονται σε όσα χρειάζονται εξήγηση: Ότι το κέρινο ομοίωμα δε θυμίζει σε τίποτα τη super star.

«Σύμφωνα με τους επιμελητές του μουσείου κέρινων ομοιωμάτων στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, αυτή είναι η Beyoncé», ανέφερε ένα άτομο στο Twitter, όμως είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι η φιλότιμη(;) προσπάθεια έπεσε στο κενό.

Ή ακόμα καλύτερα έπεσε σε… μαύρη τρύπα.

According to the curators of the wax museum in Niagara Falls, this is Beyoncé. 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/jrhd1J1qlI — Ama Scriver (@amascriver) February 11, 2018

Οι θαυμαστές της Αμερικανίδας και όχι μόνο αντέδρασαν καυστικά είτε χιουμοριστικά στο αληθινά… πρωτόγνωρο θέαμα.

«Γιατί αυτά τα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων συνεχίζουν να κάνουν την Beyoncé να μοιάζει σαν την Jennifer Aniston;», αναρωτήθηκε μία κοπέλα.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου επισήμαναν ότι το γλυπτό της Βeyoncé δεν είναι η μοναδική αστοχία που θα συναντήσει ο επισκέπτης στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, δείχνοντας τo παράδειγμα των ηθοποιών Robert Pattinson και Kristen Stewart.

The Robert Pattinson one is pretty good as well. pic.twitter.com/lnPcN7rNgv — Ama Scriver (@amascriver) February 13, 2018

Στην περίπτωση της Pamela Anderson το αποτέλεσμα αγγίζει το αποκρουστικό!

This is Pamela Anderson, for example. pic.twitter.com/xs7s8FmtCv — Jessica Bloom (@jess__bloom) February 13, 2018

Πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί διαμάχη ένα κέρινο ομοίωμα της Beyoncé;

Το προηγούμενο καλοκαίρι, το μουσείο του «Madame Tussauds» στη Νέα Υόρκη αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά το άγαλμα της «Queen Bey» και να προβεί σε αλλαγές, ύστερα από το σάλο που είχε ξεσπάσει.

Ένας λογαριασμός στο Twitter παρέθεσε τη δική του θεωρία: Ίσως οι δημιουργοί των κέρινων ομοιωμάτων της Beyoncé δεν την έχουν δει ποτέ!