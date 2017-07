Υπάρχουν εικασίες ότι η Beyoncé θα βγάλει στον «αέρα» ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει στην οθόνη τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, την περιοδεία «Formation Tour», το κίνημα «Black Lives Matter» και θα διευθετήσει τις φήμες περί απιστίας στο γάμο της με τον JAY-Z.

Επίσης, φέρεται ότι ετοιμάζει έκδοση DVD / Bluray του «Formation Tour».

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός στο Twitter του @TheBeyHiveTeam, που φημίζεται για την αποκάλυψη των σχεδίων της Beyoncé, είναι αυτός που προέβη στις αποκαλύψεις για το υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με αυτούς, η pop star διαπραγματεύεται την προβολή ενός ντοκιμαντέρ είτε στο δίκτυο του HBO είτε στο Netflix, καθώς και μία ειδική συναυλία για το «Formation» που θα διατεθεί αποκλειστικά στο Tidal.

Το πλήρες κείμενο γράφει:

Ένα νέο ντοκιμαντέρ της Beyoncé, το οποίο καταγράφει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, την λεμονάδα, το «Lemonade» και την αντίδραση στο «Formation», το κίνημα «Black Lives Matter» και τη διευθέτηση των φημών απιστίας στο γάμο της, θα προβληθεί μέχρι το τέλος του έτους!

Το ντοκιμαντέρ θα είναι μια πιο ζοφερή ματιά στα τελευταία δύο χρόνια της ζωής της Beyoncé, συμπεριλαμβανομένου μίας συναισθηματικής στάσης περιοδείας στη Γλασκώβη της Σκωτίας, μετά από τους θανάτους των Alton Sterling και Philando Castille.

Διάφορες στάσεις στο The Formation Tour θα είναι εκτός της ταινίας, αλλά η πλήρης συναυλία έχει καταγραφεί σε 4K HD ανάλυση και θα κυκλοφορήσει στο σύνολό της ξεχωριστά. Η περιοδεία επικεντρώνεται κυρίως γύρω από τις showss στη Νέα Ορλεάνη και το Μπρούκλιν. Θα περιέχονται εμφανίσεις από τον Big Freedia, τον Kendrick Lamar, τη Serena Williams, τον JAY-Z και πολλούς άλλους.

Χιλιάδες δολάρια δαπανήθηκαν για να βιντεοσκοπήσουν την περιοδεία με ποιότητα 4K και το σχέδιο είναι να το διατεθεί για streaming στο σύνολό της στο Tidal και να πωληθεί σε άλλες πλατφόρμες, με πιθανή την έκδοση ενός DVD / BluRay.

Το πλήρες show που θα προβληθεί αποκλειστικά στο Tibal θα είναι ξεχωριστό κομμάτι από την ταινία του ντοκιμαντέρ. Το φιλμ διεκδικήθηκε από το HBO και το Netflix, υποστηρίζει το [email protected]

