Φημολογείται ότι η Beyoncé έχει εστιάσει τις δυνάμεις της σε δύο διαφορετικά εγχειρήματα.

Η Beyoncé φέρεται να ετοιμάζει νέα τραγούδια αλλά και ένα ντοκιμαντέρ για το Netflix, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Us Weekly».

Η ιστοσελίδα επικαλείται μία ανώνυμη πηγή που ισχυρίστηκε ότι η αστέρας της μουσικής «έχει ηχογραφήσει ορισμένα νέα τραγούδια για ένα deluxe άλμπουμ με παλιά τραγούδια».

Προς το παρόν δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα δισκογραφικά πλάνα της Beyoncé.

Εάν οι φήμες ευσταθούν, τα συγκεκριμένα τραγούδια θα κάνουν πράξη το πρώτο σόλο άλμπουμ της «Queen B» μετά το πολυβραβευμένο «Lemonade» του 2015.

Το καλοκαίρι του 2018 η Beyoncé κυκλοφόρησε μαζί με τον JAY-Z το συνεργατικό άλμπουμ «Everything Is Love», στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας τους «On The Run II Tour».

Όσον αφορά το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει σε συνεργασία με το Netflix, οι πρώτες πληροφορίες μεταφέρουν ότι θα επικεντρωθεί στη φαντασμαγορική και ανεπανάληπτη εμφάνιση που πραγματοποίησε στο φεστιβάλ «Coachella» τον Απρίλιο του 2018.

Εκείνα τα δύο shows στο διασημότερο φεστιβάλ του κόσμου σηματοδότησαν την επάνοδο της Beyoncé στη σκηνή μετά την εγκυμοσύνη των διδύμων Sir και Rumi και χαρακτηρίστηκαν «ιστορικές» από την πλειοψηφία των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι συναυλίες διέθεταν πράγματι ιστορική σημασία, καθώς η 37χρονη τραγουδίστρια ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που τέθηκε επικεφαλής του φεστιβάλ.

Το «Us Weekly» υποστηρίζει επίσης ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix θα περιέχει υλικό από το «Coachella» που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Συγχρόνως, η Beyoncé έχει δανείσει τη φωνή της στο χαρακτήρα της Nala στο πολυαναμενόμενο live-action remake της κλασικής ταινίας «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο, ενώ αναμένεται να έχει παρουσία και στο soundtrack του έργου.