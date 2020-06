Η Beyoncé ζητά να απονεμηθεί δικαιοσύνη για το θάνατο της Breonna Taylor

Η Beyoncé ζητά με επιστολή της να απονεμηθεί δικαιοσύνη για το θάνατο της Αφροαμερικανίδας Breonna Taylor από αστυνομικά πυρά.

Η 38χρονη τραγουδίστρια απευθύνεται στον γενικό εισαγγελέα του Κεντάκι, Daniel Cameron, και σημειώνει ότι «έχουν περάσει πάνω από τρεις μήνες από τότε που μέλη του αστυνομικού τμήματος του Λούισβιλ σκότωσαν την Breonna Taylor».

Η Breonna Taylor βρήκε τραγικό θάνατο όταν τρεις αστυνομικοί με πολιτικά εισέβαλαν χωρίς προειδοποίηση στο σπίτι της την ώρα που η ίδια κοιμόταν, έχοντας στην κατοχή τους σχετικό εισαγγελικό ένταλμα. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά 22 φορές, πετυχαίνοντας οκτώ φορές την άοπλη Αφροαμερικανίδα.

Η Beyoncé ζητά με την επιστολή της τη θέσπιση νόμου που θα απαγορεύσει την έκδοση ενταλμάτων που επιτρέπουν στα όργανα της τάξης να εισβάλλουν σε ιδιοκτησίες χωρίς να ειδοποιούν προηγουμένως τους ενοίκους. Η τραγουδίστρια πρότεινε μάλιστα ο νόμος να πάρει το όνομα της Breonna.

«Όταν ο “Νόμος της Breonna” ψηφιστεί στο Λούισβιλ και θεσπιστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία που θα απαγορεύει τα εντάλματα για εισβολή χωρίς προειδοποίηση, αυτά τα μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση θα είναι οι οδυνηρές υπενθυμίσεις ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει δικαιοσύνη για την Breonna Taylor και την οικογένειά της», γράφει η Beyoncé στην επιστολή της.

«Έχουν περάσει τρεις μήνες – και οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος του Λούισβιλ (LMPD) δημιούργησαν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Η έκθεσή τους αναφέρει ότι η κα. Taylor δεν τραυματίστηκε, ωστόσο γνωρίζουμε ότι πυροβολήθηκε τουλάχιστον οκτώ φορές», επισημαίνει η τραγουδίστρια.

«Οι αξιωματικοί του LMPD ισχυρίζονται ότι ανακοίνωσαν την παρουσία τους πριν εισβάλλουν στο διαμέρισμα της κας Taylor, αλλά ο σύντροφός της που ήταν μαζί της, καθώς και αρκετοί γείτονες, όλοι λένε ότι αυτό είναι αναληθές», γράφει.

Η Beyoncé τονίζει αμέσως μετά ότι για το θάνατο της Breonna δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και δεν έχει απολυθεί κανένας αστυνομικός.

«Η έρευνα του LMPD παραδόθηκε στο γραφείο σας, αλλά όλοι οι αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ παραμένουν στο LMPD. Ο διοικητής Jonathan Mattingly και οι αξιωματικοί Myles Cosgrove και Brett Hankison πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους», αναφέρει στον εισαγγελέα Daniel Cameron.

«Έχουν περάσει τρεις μήνες και η οικογένεια της Breonna Taylor περιμένει ακόμα τη δικαιοσύνη. Η οικογένεια της κας Taylor δεν μπόρεσε να βρει χρόνο για να θρηνήσει. Αντ’ αυτού, εργάζονται ακούραστα για να συγκεντρώσουν την υποστήριξη φίλων, της κοινότητάς τους και της χώρας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Breonna», περιγράφει η τραγουδίστρια.

«Το γραφείο σας έχει τόσο τη δύναμη όσο και την ευθύνη να φέρει δικαιοσύνη στην Breonna Taylor και να δείξει την αξία της ζωής μιας μαύρης γυναίκας», σχολιάζει.

Η Beyoncé προτρέπει επίσης τον Cameron να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να αναγγείλει ποινικές κατηγορίες στους αστυνομικούς και τον καλεί να δεσμευτεί για διαφάνεια στην έρευνα, καθώς και να διερευνήσει την απάντηση του αστυνομικού τμήματος του Λούισβιλ για τη δολοφονία του Taylor και τις «διαδεδομένες πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα τους επαναλαμβανόμενους θανάτους άοπλων μαύρων πολιτών».

«Μην αφήσετε αυτή την υπόθεση να μην παραπεμφθεί στις καλένδες μετά από μια τρομερή τραγωδία. Με κάθε θάνατο ενός μαύρου στα χέρια της αστυνομίας, υπάρχουν δύο πραγματικές τραγωδίες: ο ίδιος ο θάνατος και η αδράνεια και οι καθυστερήσεις που ακολουθούν. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να τερματίσετε αυτό το μοτίβο. Λάβετε γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για την απαγγελία κατηγοριών στους αστυνομικούς», αναφέρει.

«Οι επόμενοι μήνες δεν μπορούν να μοιάζουν με τους τελευταίους τρεις», υπογραμμίζει η Beyoncé.

.@Beyonce wrote a letter to the attorney Daniel Cameron demanding justice for Breonna Taylor.

— It's been over three months since officers took the life of Breonna and they have yet to be arrested. Beyoncé is demanding to charge the police officers involved. pic.twitter.com/FvdycwrCmc

— Beyoncé Daily (@YonceSource) June 14, 2020