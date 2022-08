Beyoncé και Madonna συνεργάζονται στο «The Queens Remix» του «Break My Soul».

Η Queen Bey συναντά τη βασίλισσα της pop.

Η Beyoncé συνεργάζεται με τη Madonna για το «The Queens Remix» του τραγουδιού «Break My Soul» από το νέο άλμπουμ της «Renaissance».

Η Queen Bey επιστράτευσε τη βασίλισσα της pop για τη νέα έκδοση του «Break My Soul», αφού πρόσφατα κυκλοφόρησε τέσσερα remixes του τραγουδιού από τους will.i.am, Terry Hunter, Honey Dijon και Nita Aviance.

Αλλά σε αυτό το remix, η Beyoncé αποτίει φόρο τιμής στις εμβληματικές μαύρες γυναίκες της μουσικής, ενώ παράλληλα υιοθετεί το παράδειγμα της Madonna, απαγγέλλοντας τα ονόματα στο ύφος του spoken-word τμήματος του «Vogue» της Madge από το 1990.

Η νέα έκδοση του «Break My Soul» αναφέρει ονόματα διάσημων ηθοποιών της «χρυσής εποχής» του Χόλιγουντ, από τον Marlon Brando και τον James Dean μέχρι την Grace Kelly και την Bette Davis.

Αλλά όταν η Beyoncé παίρνει το μικρόφωνο, αποτίει φόρο τιμής στις «Queen Mother Madonna, Aaliyah, Rosetta Tharpe, Santigold, Bessie Smith, Nina Simone, Betty Davis, Solange Knowles, Badu, Lauryn Hill, Roberta Flack, Toni (Braxton), Janet (Jackson), Tierra Wack, Missy (Elliott), Diana (Ross), Grace Jones, Aretha (Franklin), Anita (Baker).

Η Beyoncé αναφέρει επίσης τα ονόματα των συνεργάτιδών της στις Destiny’s Child, Kelly Rowland και Michelle Williams και των Chloe x Halle, Alicia Keys, Whitney Houston, Rihanna και Nicki Minaj, προτού κατονομάσει θρυλικούς οίκους χορού, όπως οι House of Revlon, House of LaBeija, House of Amazon, House of Balmain, House of Miyake-Mugler και House of Balenciaga.

Το «The Queens Remix» του «Break My Soul» είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία μεταξύ της Beyoncé και της Madonna.

Η Beyoncé εμφανίστηκε το 2015 μουσικό βίντεο για το «Bitch I’m Madonna» της Madonna με τη Nicki Minaj, στο οποίο συμμετείχαν επίσης οι Katy Perry, Miley Cyrus, Rita Ora, Chris Rock, Diplo και πολλοί άλλοι.

Το «The Queens Remix» του «Break My Soul» είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Beyoncé.