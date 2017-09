Την υπόσχεσή της να σταθεί δίπλα στους κατοίκους του Χιούστον, της πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, τήρησε η Beyoncé.

Η Beyoncé μίλησε σε επιζήσαντες του τυφώνα «Harvey» σε έναν «εορτασμό της επιβίωσης» στο Χιούστον.

Η πολιτεία του Τέξας θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας «Harvey» για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά να γίνει ακόμα ώστε να απομακρυνθούν τα νερά και οι κάτοικοι να επιστρέψουν στις κατοικίες για να προσπαθήσουν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους.

Η Beyoncé προσπαθεί να αποτελέσει μέρος αυτού του έργου.

Πριν μερικές ημέρες, η διάσημη τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα συνεργαστεί με την εκκλησία της στο Χιούστον και πως θα βοηθήσει όσο μπορεί. Την προηγούμενη Παρασκευή (8/9), επέστρεψε στη γενέτειρά της για να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση, ως εγχείρημα του «BeyGOOD Foundation», του φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει δημιουργήσει.

Η Beyoncé μαζί με τη μητέρα της Tina Lawson, τη μεγαλύτερη κόρη της Blue Ivy και τη φίλη της από τις Destiny’s Child, τη Michelle Williams, εμφανίστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Χιούστον για να μιλήσουν στους επιζώντες του τυφώνα «Harvey» και για να τους δώσουν ένα δωρεάν γεύμα και μερικά λόγια ενθάρρυνσης.

«Αυτό σήμερα είναι μία γιορτή της επιβίωσης. Εσείς όλοι είστε η οικογένειά μου. Το Χιούστον είναι το σπίτι μου και ευχαριστώ το Θεό που είστε ασφαλείς, που τα παιδιά σας είναι ασφαλή. Το πράγμα που έχει πραγματικά σημασία είναι η υγεία, τα παιδιά και η οικογένεια και η ζωή σας και εγώ απλά θέλω να πω ότι σας αγαπώ», είπε η Beyoncé στους παρευρισκόμενους.

Στο τέλος, η 36χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με προθυμία με αρκετά άτομα.

Δείτε στιγμιότυπα από την επίσκεψη της Beyoncé στο Χιούστον παρακάτω, όπως δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο:

"Y'all are my family. Houston is my home. I love you & I'm so thankful to God that I've been blessed so I can bless other people." #BeyGOOD pic.twitter.com/EyOG6grckV — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) September 8, 2017

#BeyGOOD leading a feeding site for those in need in Houston 🧡 pic.twitter.com/2m0mPqIm4I — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) September 8, 2017