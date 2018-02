Όπως φαίνεται η Beyoncé και ο Jay-Z κάτι ετοιμάζουν. Για αρκετούς μήνες ακούμε φήμες για μια κοινή περιοδεία, follow-up του «On the Run Tour» του 2014, ενώ μερικοί υποψιάζονται πως θα κυκλοφορήσουν μαζί και έναν δίσκο έκπληξη.

Στο site του Ticketmaster UK, εμφανίστηκε (ίσως κατά λάθος), μια σελίδα προπώλησης εισιτηρίων για μια υποθετική περιοδεία του ζευγαριού, η οποία ωστόσο κατέβηκε σχεδόν αμέσως. Η ίδια σελίδα εμφανίστηκε και στην αμερικάνικη έκδοση του site.

A page for “Beyoncé & Jay Z” has appeared on Ticketmaster UK’s official website! pic.twitter.com/rSZyIrCcfZ

— Yoncé Hub (@theyoncehub) February 21, 2018