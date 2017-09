J Balvin & Willy William - «Mi Gente» ft. Beyoncé (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Verse 1: J Balvin & Beyoncé]

Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos cómo es

Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper

Con lo mío todos se mueven

La fiesta la llevo en mis genes

Yo soy la reina de los nenes

Mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir

Si el ritmo está en tu cabeza

Ahora suéltate y mueve los pies

Me encanta cuando el bajo suena

Empezamos a subir de nivel

Toda mi gente se mueve

La fiesta la llevo en mis genes

Yo soy la reina de los nenes

Mi musica los tiene fuerte bailando y se baila así

[Verse 2: Willy William & Beyoncé]

Tamo’ rompiendo la discoteca

La fiesta no para, apenas comienza

C’est comme-ci, c’est comme-ça

Ma chèrie, la la la la la

Francia, Colombia, Houston (Freeze)

J Balvin, Willy William, Beyoncé (Freeze)

Los DJ’s no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial (Freeze)

No le bajamos, más nunca paramos es otro palo y ¡Blam!

[Pre-Chorus: J Balvin, Willy William, Beyoncé]

¿Y dónde está mi gente?

Mais fais bouger la tête

Azul, are you with me

Say yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, leggo’

(Ay yeah, yeah, yeah)

[Verse 3: Beyoncé]

He say my body stay wetter than the ocean

And he say that Creole in my body is like a potion

I can be a beast or I can give you emotion

But please don’t question my devotion

I been giving birth on these haters ’cause I’m fertile

See these double Cs on this bag, murda

Want my double Ds in his bed, Serta

If you really love me make an album about me, word up

Soon as I walk in

Boys start they talkin

Right as that booty sway (Freeze)

Slay

Lift up your people

From Texas, Puerto Rico

Dem’ islands to México (Freeze)

[Pre-Chorus: J Balvin, Willy William, Beyoncé]

¿Y dónde está mi gente? (Yeah, yeah, yeah)

Mais fais bouger la tête (Yeah, yeah, yeah)

¿Y dónde está mi gente? (Yeah, yeah, yeah)

Say yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, leggo’

(Ay yeah, yeah, yeah)

[Verse 4: J Balvin & Beyoncé]

Esquina a esquina, de ahí no’ vamo’ (de ahí no’ vamo’)

El mundo es grande pero lo tengo en mi’ manos

Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos

Y con el tiempo nos seguimos elevando

Que seguimos rompiendo aquí

Esta fiesta no tiene fin

Botellas para arriba, sí

Mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir

[Pre-Chorus: J Balvin, Willy William, Beyoncé]

¿Y dónde está mi gente?

Mais fais bouger la tête

Azul, are you with me

Say yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, leggo’

(Oh, yes, I am)

[Outro: J Balvin]

Worldwide

Willy William

J Balvin, man