Η Beyoncé και ο JAY-Z εμφανίστηκαν στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας τους «On The Run II Tour», όμως η πρώτη από τις δύο συναυλίες τους σημαδεύτηκε από ένα απρόοπτο γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση.

Το Σάββατο 25 Αυγούστου, όταν το διάσημο ζευγάρι της μουσικής βιομηχανίας τραγουδούσε στη σκηνή του νεόδμητου «Mercedes -Benz Stadium» το τραγούδι τους «Apeshit», ένας άγνωστος άνδρας ανέβηκε επάνω στη σκηνή και επιχείρησε να ακολουθήσει στα παρασκήνια τους δύο καλλιτέχνες.

Οι χορευτές που πλαισιώνουν την Beyoncé και τον JAY-Z αιφνιδιάστηκαν, αλλά γρήγορα έσπευσαν να βοηθήσουν. Οι άνδρες της ασφάλειας κατάφεραν να ρίξουν στο έδαφος τον εισβολέα, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

Αφού του έγραψαν κλήση για τη συμπεριφορά του, οι αστυνομικοί απελευθέρωσαν τον εισβολέα.

Το περιστατικό, που έγινε αιτία για χάος στη συναυλία, αποτυπώθηκε στο φακό αρκετών από των θεατών, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τον εισβολέα να προσπαθεί να ακολουθήσει την Beyoncé και τον JAY-Z, έχοντας προσεγγίσει σε απόσταση αναπνοής την 36χρονη τραγουδίστρια.

Η Yvette Noel-Schure, εκπρόσωπος της Beyoncé, έγραψε στο Instagram την Κυριακή (26/08) ότι οι «Carters» είναι καλά και πως ανυπομονούσαν για τη δεύτερη συναυλία τους στο «Mercedes -Benz Stadium» της Ατλάντα, χωρητικότητας 71.000 – 83.000 ατόμων.

#OTRII the fight at the end!!! I need help dissecting this!!! pic.twitter.com/7MEiiQViKg

— Ken Kemp (@kenkemp22) August 26, 2018