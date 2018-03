Οι φήμες ότι η Beyoncé και ο Jay-Z ενδέχεται να ανακοινώσουν άλλη μία κοινή περιοδεία, έχουν φουντώσει.

Το ζευγάρι έχει περιοδεύσει ξανά μαζί προηγουμένως, στο πλαίσιο του «On The Run» πίσω στο 2014. Τώρα, φαίνεται ότι η Bey και ο Jay μπορεί τελικά να συνεργαστούν για τη συνέχεια, το «On The Run 2».

Το «Pitchfork» αναφέρει ότι διέρρευσε πρόσφατα στο διαδίκτυο η ημερομηνία διεξαγωγής για μία συναυλία της περιοδείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ιστοσελίδα του προμηθευτή εισιτηρίων να αναγράφει ότι τόσο η Beyoncé όσο και ο Jay-Z θα εμφανίζονταν στο «Lincoln Financial Field» της Φιλαδέλφεια στις 30 Ιουλίου.

Η καταχώριση έχει διαγραφεί, αλλά μπορείτε να δείτε ένα στιγμιότυπο παρακάτω. Η προπώληση φέρεται να αρχίζει στις 6 Μαρτίου.

UMMMMM SO BEYONCÉ JUST ADDED THIS EVENT ON TICKETMASTER??? pic.twitter.com/OWkJ4R5yZm

— Cheddar Baé Biscuit (@T_dot_Lee_PhD) March 5, 2018