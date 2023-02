Beyoncé, Jay-Z και John Legend είναι υποψήφιοι για το National Rhythm & Blues Hall of Fame

Τα ονόματα που θα ενταχθούν στο National Rhythm & Blues Hall of Fame θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

Η Beyoncé, ο Jay-Z, ο John Legend, ο Clive Davis, η Anita Baker και οι Earth Wind & Fire είναι μεταξύ των 60 υποψηφίων για είσοδο στο National Rhythm & Blues Hall of Fame με την κλάση του 2023.

Περισσότεροι από 230 καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας έχουν ενταχθεί στο National Rhythm & Blues Hall of Fame από το 2013 έως σήμερα, μεταξύ των οποίων οι James Brown, Prince, B.B. King, The Temptations, Michael Jackson, Elvis Presley, Aretha Franklin, Jackie Wilson και Whitney Houston.

Οι περισσότεροι από τους φετινούς υποψήφιους είναι μαύροι, αλλά στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Clive Davis, ο οποίος πρόσφερε συμβόλαια και υποστήριξε πολλούς μαύρους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Sly & the Family Stone, της Whitney Houston και της Alicia Keys, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του και ο Burt Bacharach, ο απαράμιλλος συνθέτης που έγραψε επιτυχίες για τους Dionne Warwick, Patti LaBelle, Chuck Jackson και πολλούς άλλους.

Επίσης, ξεχωρίζουν οι Daryl Hall & John Oates, το soul δίδυμο που βρέθηκε στην κορυφή του Hot Soul Singles (όπως ονομαζόταν το chart το 1982) με το «I Can’t Go for That (No Can Do)», και οι Average White Band, οι οποίοι είχαν επιτυχίες όπως το «Pick Up the Pieces» και το «Cut the Cake».

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους για είσοδο στο National Rhythm & Blues Hall of Fame το 2023 είναι κυρίως γνωστοί ως καλλιτέχνες, αλλά στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης στελέχη της δισκογραφίας όπως οι Berry Gordy, Clive Davis και Dick Griffey, οι τραγουδοποιοί Bacharach, David Porter και Kenny Gamble & Leon Huff και οι ραδιοφωνικές προσωπικότητες Jeff Fox, King Arthur και Jae The Gospelkidd.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί η παρουσία εταιρειών όπως η Sweet Boogie Productions, η Malaco Records, η ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Μισισιπή που υπέγραψε συμβόλαια με τους Johnnie Taylor Bobby Bland, Denise LaSalle, Dorothy Moore, Tyrone Davis και άλλους και η Ακαδημία Ηχογράφησης, διοργανώτρια των Βραβείων Grammy.

Οι περισσότεροι από τους υποψήφιους για ένταξη στο National Rhythm & Blues Hall of Fame το 2023 είναι μεμονωμένα άτομα, αλλά η λίστα περιλαμβάνει 14 συγκροτήματα – τους New Edition, Jr. Walker & the All Stars, The Isley Brothers, Bell Biv Devoe, SWV, Xscape, Harold Melvin & the Blue Notes, Earth, Wind & Fire, The Stubbs Girls, Blue Magic, Jodeci και The Controllers – καθώς και τους Hall & Oates και AWB.

Το κοινό μπορεί να ψηφίζει στο rbhofvote.com. έως τις 24 Απριλίου. Τα ονόματα που θα ενταχθούν φέτος National Rhythm & Blues Hall of Fame θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου την 1η Μαΐου.

Το Ίδρυμα του National Rhythm & Blues Hall of Fame πραγματοποίησε την τελετή των εγκαινίων του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο Marks του Μισισιπή.

Το National Rhythm & Blues Hall of Fame θα απονείμει επίσης τέσσερα τιμητικά βραβεία: το Βραβείο Ιδρυτών «LaMont D. Robinson», το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς «Aretha Franklin», το Βραβείο Ζωντανού Θρύλου του Rhythm & Blues Hall of Fame και το Βραβείο Παγκόσμιας Μουσικής Βιομηχανίας «Mary Wilson».

Το ίδρυμα έχει επίσης σχεδιάσει ένα άλλο ετήσιο μουσικό γεγονός με την ονομασία R&B Music Honors, που θα πραγματοποιηθεί το 2024 και θα τιμήσει τους καλύτερους της σημερινής R&B μουσικής.

Οι υποψήφιοι για το National Rhythm & Blues Hall of Fame με την κλάση του 2023.

• Beyoncé – τραγουδίστρια

• Jay-Z – ράπερ / παραγωγός

• John Legend – τραγουδιστής / τραγουδοποιός

• Berry Gordy – μουσικό στέλεχος / τραγουδοποιός

• Burt Bacharach – συνθέτης / τραγουδοποιός / παραγωγός

• David Porter – τραγουδιστής / τραγουδοποιός / παραγωγός

• New Edition – συγκρότημα

• Recording Academy – Grammy

• Clive Davis – στέλεχος μουσικής

• Aaliyah – τραγουδίστρια

• Mary J. Blige – τραγουδίστρια

• Morris Day – τραγουδιστής

• Dee Dee Warwick – τραγουδιστής

• Dick Griffey – στέλεχος μουσικής

• Gerald Alston – τραγουδιστής

• Anita Baker – τραγουδίστρια

• Roz Ryan – τραγουδίστρια

• Carla Thomas – τραγουδίστρια / τραγουδοποιός

• Daryl Hall & John Oates – συγκρότημα

• Janet Jackson – τραγουδίστρια

• Robert Brown – διοργανωτής μουσικών εκδηλώσεων

• Malaco Records – δισκογραφική εταιρεία

• George Clinton – ερμηνευτής / τραγουδοποιός

• Clyde McPhatter – τραγουδιστής

• Brook Benton – τραγουδιστής

• Jr. Walker & The All Stars – συγκρότημα

• Rufus Thomas – τραγουδιστής

• The Isley Brothers – συγκρότημα

• Frankie Beverly – τραγουδιστής

• Mavis Staples – τραγουδίστρια

• Ruby Andrews – τραγουδίστρια

• Jeff Fox – ραδιοφωνική προσωπικότητα

• Jermaine Dupri – μουσικό στέλεχος / παραγωγός

• Chaka Khan – τραγουδιστής

• Bell Biv DeVoe – συγκρότημα

• Dee Dee Sharp – τραγουδίστρια

• SWV – συγκρότημα

• King Arthur – ραδιοφωνική προσωπικότητα

• Xscape – συγκρότημα

• Latimore – τραγουδιστής

• Willie Clayton – τραγουδιστής

• Harold Melvin & The Blue Notes – συγκρότημα

• Earth Wind & Fire – συγκρότημα

• Peabo Bryson – τραγουδιστής

• Tyrone Davis – τραγουδιστής

• Sweet Boogie Productions – μουσική παραγωγή & εκδηλώσεις

• Deniece Williams – τραγουδιστής

• Luther «Skywalker» Campbell – ράπερ / μουσικό στέλεχος / τραγουδοποιός

• The Stubbs Girls – συγκρότημα

• Priscilla Price – τραγουδίστρια

• Freddie Jackson – τραγουδιστής

• Kenny Gamble & Leon Huff – τραγουδοποιοί

• Jae The Gospelkidd – ραδιοφωνική προσωπικότητα

• Average White Band – συγκρότημα

• Blue Magic – συγκρότημα

• Babyface – τραγουδιστής / τραγουδοποιός

• Jodeci – συγκρότημα

• G.C. Cameron – τραγουδιστής

• Al Lindsey – τραγουδιστής

• The Controllers – συγκρότημα